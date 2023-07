​Yuran Henrique apresenta exposição “Lalonji” (Longe daqui) nas Canárias

Após recuperar de um brutal ataque em Las Palmas de Gran Canaria, o artista plástico, Yuran Henrique vai finalmente apresentar a sua exposição intitulada “Lalonji” (Longe daqui). A exposição será inaugurada no dia 1 de Agosto, na Casa África, em Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo uma publicação no site da Casa África, esta exposição desenvolve-se a partir das percepções levadas de São Vicente, sua ilha natal, criando um jogo de investigação sensorial que sugere experiências pessoais, ficcionais e históricas, criando fábulas insulares de terra, mar e vento.

“Deste pensamento resulta uma mistura de trabalhos de diferentes materiais (tecidos, papel, ferro) tratados com delicada navegação pictórica, onde há um diálogo entre eles e suas próprias características como objeto/obra/essência para aproximar uma paisagem de transitoriedade”, indica a mesma fonte.

Conforme a mesma fonte, o artista plástico, quer com esta exposição mostra narrativas que reflictam sobre as formas hegemônicas de conhecimento. “Questões sobre como se distribuem os nossos afectos e como configuramos as nossas sensibilidades perante o que nos rodeia para promover diferentes possibilidades de interação social que nos permitam emergir e calibrar a nossa diversidade, organizando assim as nossas memórias de representação e avançando para novas dimensões contemplativas”.