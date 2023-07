​LIGOC quer júri mais bem capacitado para avaliar desfiles de Carnaval

O presidente da Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (Ligoc), Marco Bento, disse, este sábado, que pretendem capacitar o júri do Carnaval para que compreendam melhor o sistema de avaliação e de pontuação dos desfiles.

Marco Bento falava à imprensa à margem de um almoço de confraternização com os grupos oficiais, o júri e fazedores do Carnaval de São Vicente, que serviu para apelar à participação das pessoas, principalmente os elementos do júri, nos workshops do Carnaval de Verão que arrancam a 02 de Agosto.

Segundo Marco Bento, o Carnaval de São Vicente chegou a um patamar que precisa de ajuda profissional e, por isso, a Ligoc aproveita a vinda de um grupo de dez artistas brasileiros, ligados às diversas áreas do Carnaval do Rio de Janeiro, para capacitar os fazedores do Carnaval de São Vicente, através de formações e palestras, actividades que culminarão com um desfile.

Uma dessas áreas, explicou, é o novo sistema de pontuação que o júri atribui aos grupos no desfile oficial, em São Vicente, inspirado no do Carnaval do Rio de Janeiro, que ainda faz “muita confusão ao júri” e traz “discórdia” porque as pessoas ainda “não assimilaram como é que podem fazer uma avaliação ou atribuir uma pontuação”.

“Queremos um júri fixo, que perceba e que aprenda os critérios de avaliação. Cada grupo entra no desfile com dez pontos e depois, se há falhas, vai-se subtraindo os décimos. Mas, ainda há jurados que se confundem e retiram logo um ponto do grupo. Retirar um ponto é como se o grupo saísse sem a comissão de frente”, afirmou a mesma fonte, reiterando que em caso de falhas deve-se retirar décimos.

Conforme o presidente da Ligoc entre as figuras brasileiras que chegarão em São Vicente, na segunda-feira, estão rainhas de bateria, porta-bandeira, mestre sala, um carnavalesco ligado à Estação Primeira da Mangueira e também o ex-presidente da Liga das Escolas de Samba no Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Castanheira, este que teve largos anos à frente dessa liga.

“Ele esteve entre 8 a 10 anos como presidente da Liesa, com vários conhecimentos em todas as áreas desde a produção, júri e sobre a forma como se faz um Carnaval de excelência que é o do Rio de Janeiro. Vamos aproveitá-lo para dar palestras ao júri mas também na parte administrativa de como podemos organizar a Ligoc”, revelou Marco Bento.

Além desses nomes, acrescentou, chegarão artistas que vão dar formação sobre administração de barracão que ensinará aos grupos como administrar um estaleiro de Carnaval.

“Estamos a apressar neste momento para construir cada grupo o seu estaleiro e já de agora vamos orientando as pessoas quando estiverem num estabeleço como vão administrá-lo”, adiantou o presidente da Ligoc, pedindo às pessoas para aderirem aos workshops do Carnaval de Verão.

Segundo Marco Bento, todos os grupos oficiais do Carnaval de São Vicente vão participar e já começaram a trabalhar na manutenção das indumentárias e na parte dos alegóricos”, mas, salientou que “o mais importante não é o desfile mas aplicar as técnicas que vão aprender nos workshops”.

Os workshops e palestras, que antecedem o Carnaval de Verão, vão decorrer na Escola Salesiana de Artes e Ofícios do Mindelo (ESAO), no Centro Cultural do Mindelo e na Academia de Música JotaMont.

Já o desfile está previsto para acontecer a 08 de Agosto a partir das 20:00 e seguirá o percurso habitual do desfile do Carnaval de São Vicente.