​Ministério da Cultura promove actividades nas ilhas de Santiago e Maio para celebrar o Dia Nacional do Batuco

O Ministério da Cultura promove esta segunda-feira, 31, várias actividades culturais em seis municípios da ilha de Santiago e na ilha do Maio para celebrar o Dia Nacional do Batuco que se assinala nesse dia.

De acordo com a nota de imprensa, estão previstas actuações dos grupos de batuco nos mercados municipais da Praia, Santa Cruz, São Miguel, Santa Catarina, no Pilorinhu na Cidade Velha, Ribeira Grande de Santiago e na rua principal da cidade de Porto Inglês, ilha do Maio.

Esta movimentação do batuco, conforme a nota, pretende levar às ruas dos vários municípios e ao convívio da população esta manifestação cultural secular em Cabo Verde.

“Gerado a partir do saber popular, da oralidade, redunda numa prática social, simultaneamente, ritual e acto festivo, prenhe de conteúdo cultural, expressão de uma identidade própria”, lê-se na nota.

O Dia Nacional do Batuco foi institucionalizado pela Assembleia Nacional, por voto unânime dos deputados presentes em Março de 2021.

A data, 31 de julho, foi escolhida para que batucadeiras, músicos, intérpretes, fazedores do batuco e toda a Nação cabo-verdiana celebrem este género musical, género tradicional da ilha de Santiago, mas, também, um património nacional.

A instituição do Dia Nacional do Batuco visa promover e garantir a defesa dos direitos humanos, da população, direitos das mulheres, e do género musical cabo-verdiano, tradicionalmente executado por mulheres, que se baseia na percussão e no canto e dança, principalmente na ilha de Santiago.

Tem igualmente como objectivo valorizar e exaltar o batuco como um dos géneros musicais mais antigos de Cabo Verde, reconhecendo a sua importância como património nacional.

Visa ainda louvar os intérpretes e aqueles que ajudaram na criação do universo cultural diversificado que expressa no batuco a alma cabo-verdiana e o reconhecimento aos direitos humanos, aos direitos dos cidadãos, das populações e das mulheres. ´

Sendo assim, o Dia Nacional do Batuco passou a ser assinalado a 31 de Julho, Dia da Mulher Africana.