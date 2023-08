​208 músicas concorrem ao Prémio SCM 2023

A 2ª edição do Prémio SCM conta com 208 músicas em concurso, nas categorias de Música Tradicional e Clássica e Música Urbana e Moderna. As votações começam na próxima segunda-feira, 7, e vão até 21 deste mês.

Estas informações foram avançadas esta quarta-feira pela presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM), Solange Cesarovna, numa conferência de imprensa de apresentação da plataforma que vai receber as votações.

A Gala de Premiação da 2 ª edição do Prémio SCM terá lugar no dia 2 de Setembro, no quadro da comemoração do 10º Aniversário da SCM e do Dia Africano do Direito de Autor e da Gestão Colectiva.

O Prémio SCM foi delineado em Julho do ano de 2021 e tem como objectivo a consagração e o reconhecimento das obras musicais dos membros da Sociedade Cabo-verdiana de Música que mais se destacaram durante o período em apreciação e nesta segunda edição serão premiadas as músicas lançadas no ano de 2022.

Para além da votação nas categorias de Música Tradicional e Clássica e Música Urbana e Moderna, haverá a eleição do Prémio Carreira e do Utilizador Guardião, que será atribuído através da deliberação da Assembleia Extraordinária da SCM, que vai se realizar no mês de Agosto.

Solange Cesarovna sublinha que as votações são abertas exclusivamente aos membros da Sociedade Cabo-verdiana de Música. “O prémio foi instituído para reconhecer os nossos membros, os autores, compositores, intérpretes, produtores fonográficos, arranjadores da SCM, mas também para reconhecer as obras musicais da produção dos nossos membros que mais se destacaram nos anos da eleição”.

“Este ano, o prémio vai estar aberto nas duas categorias que o regulamento prevê que é a Música Tradicional e Clássica e Música Urbana e Moderna. Na categoria Tradicional e Clássica 85 músicas concorreram ao prémio SCM e na categoria Urbana e Moderna 123 músicas. Temos um total de 208 músicas que estão a concorrer ao Prémio SCM”, refere.

A presidente da SCM sublinhou que na votação é escolhida não só a música, mas o autor, compositor, intérprete e arranjador das músicas que estão a concorrer ao Prémio SCM 2023.

Cada membro pode votar em três músicas da sua preferência nas duas categorias, e a plataforma está praticamente pronta para receber as votações.

A gala da premiação está agendada para o dia 2 de Setembro, mas a SCM frisou que posteriormente irá partilhar outras informações sobre o cartaz do certame, bem como o local do evento.