​Jay Moreira com espectáculos agendado na Praia, Assomada e em Tarrafal de Santiago

O cantor e compositor Jay Moreira tem agendados três espectáculos - Praia, Assomada e em Tarrafal de Santiago - , no âmbito da “Andreza Tour”. O primeiro espectáculo acontece este sábado, 05, no Auditório Nacional, na Cidade da Praia.

Para o espectáculo, na Cidade da Praia, Jay Moreira convidou a cantora Zul Alves e o grupo de batucadeiras Fortaleza, para abrilhantar a noite.

Depois da Cidade da Praia, o cantor estará na Assomada no dia 11 deste mês, e no dia 2 de Setembro, em Tarrafal de Santiago.

O cantor chamou de “Andreza Tour” a esta fase da sua carreira, um nome atribuído em homenagem à sua falecida mãe e que simboliza o grande momento artístico que atravessa neste momento, que inclui alguns temas que reflectem a saudade e o amor incondicional.

Jay Moreira, de nome próprio José Carlos Pereira Moreira, natural de Santa Catarina de Santiago, é cantor, compositor, iniciou-se na música em Portugal com a banda rap Da Blazz, há mais de 15 anos.

Aprofundou os conhecimentos não só na música, mas também, em simultâneo, na arte da capoeira. Aliado ao rap, adoptou estilos musicais, como o reggae ou os ritmos africanos.

Jay surge no universo do hip-hop, mas mesclando-o com vários géneros musicais. O seu primeiro disco, “So mi” (2004), foi lançado em Portugal, onde o artista viveu dos 4 aos 25 anos.

Em Portugal, participou do grupo Da Blazz, de 1995 a 2002, e deu aulas de capoeira. Foi esta última que o levou à Noruega, onde passou a residir e a actuar em bares e festivais.

Em 2006, edita o seu segundo disco, “Okim tchiga la”. Em 2008, sai o CD “Momento certo”, feito com músicos noruegueses e um produtor local, Conor Johannessen. É depois do lançamento deste álbum que o artista viaja pela primeira vez a Cabo Verde para actuar, tendo participado em vários festivais.

Por esta altura, o seu nome artístico era Jay Miolinho. Mais tarde vai aparecer como Jay Moreira.

O êxito junto ao público cabo-verdiano faz com que seja contratado pela operadora de telecomunicações CVMóvel para ser a cara de uma campanha publicitária durante dois anos.

Com a banda Jay & Bandidos, lançou “Sempri bandidos” em 2011, com uma “mistura única de reggae, hip-hop e dancehall com singalong beats e batidas dancehall”, como anuncia no seu blogue na época. E dois anos depois aparece numa vertente jazzy, com “Mi ku bo”. O mais recente, “Verdade”, saiu em 2021.