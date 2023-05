​Concerto de Jay Moreira no Centro Cultural Cabo Verde, em Portugal

O cantor, compositor e produtor cabo-verdiano Jay Moreira fará esta sexta-feira, 02 de Junho, uma apresentação musical, no Centro Cultural Cabo Verde, em Portugal.

Segundo uma nota da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, a apresentação de Jay Moreira no Centro Cultural Cabo Verde é um espectáculo musical intimista, onde a versatilidade marca encontro com a cultura cabo-verdiana e do mundo.

Natural da Ilha de Santiago, Jay Moreira iniciou-se na música em Portugal com a banda rap Da Blazz, há mais de 15 anos. Aprofundou conhecimentos não só na música, mas também, em simultâneo, na arte da capoeira. Aliado ao rap, adoptou estilos musicais, como o reggae ou os ritmos africanos.

Começou a carreira a solo em 2004 com o álbum “Só Mi”, e em 2006 prossegue com o álbum “Okin Tchiga La”. No ano seguinte surge o CD/DVD, “Momento Certo”, uma colectânea já com a participação dos amigos noruegueses “Os Bandidos”.

Jay Moreira já participou em diversos concertos, festivais, aparições radiofónicas e televisivas, como por exemplo, no Festival da Gamboa, Caparica Primavera Surf Fest, no programa “DivulgARTE” de Victor Correia, “Encontro Às 9” de Nuno Fernandes da Rádio Cruzeiro, “Bem-Vindos” ou “Conversas Ao Sul”.

Em 2011 Jay & Os Bandidos lançam o CD “Sempri Bandidos”. Em 2012, a qualidade de Jay e do álbum “Sempri Bandidos” é galardoada com os prémios Cabo Verde Music Awards (CVMA), na categoria de Melhor Álbum Eletrónico, Melhor Reggae e Melhor Rap/Hip Hop, com as músicas “Eli” e “Obi Más Um Peça”.

Jay Moreira chamou de "Andreza Tour" a esta fase da sua carreira, um nome atribuído em homenagem à sua falecida mãe e que simboliza o grande momento artístico que atravessa neste momento, que inclui alguns temas que refletem a saudade e o amor incondicional.