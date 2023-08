​2ª Edição do Prémio SCM: Votações já estão abertas

A Sociedade Cabo-Verdiana de Música (SCM) informa os seus membros de que já estão abertas as votações para a 2ª edição do Prêmio SCM.

As votações, que decorrem até ao dia 21 deste mês, estão abertas exclusivamente para os membros da SCM, em sintonia com o regulamento do Prémio SCM, na plataforma digital do Prémio SCM, www.membros.scm.cv.

De acordo com o regulamento da 2ª edição do Prémio SCM, as categorias que irão acolher as votações, são as de Música Tradicional e Clássica e Música Moderna e Urbana.

Para além da votação nas categorias de Música Tradicional e Clássica e Música Urbana e Moderna, haverá a eleição do Prémio Carreira e do Utilizador Guardião, que será atribuído através da deliberação da Assembleia Extraordinária da SCM, que vai se realizar neste mês de Agosto.

A gala de premiação aos vencedores, acontecerá no dia 2 de Setembro, na Cidade da Praia, numa noite musical aberta ao público, que irá igualmente constituir o acto central das comemorações do décimo aniversário da SCM, e marcará também a celebração do Dia Africano do Direito de Autor e da Gestão Coletiva, no país.

Segundo a presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Música, Solange Cesarovna, as credenciais de votação já foram enviadas aos membros para que possam votar.

O Prémio SCM foi delineado em Julho do ano de 2021 e tem como objectivo a consagração e o reconhecimento das obras musicais dos membros da Sociedade Cabo-verdiana de Música que mais se destacaram durante o período em apreciação e nesta segunda edição serão premiadas as músicas lançadas no ano de 2022.