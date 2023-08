Santiago: Festival Calheta São Miguel muda-se para praia de Calhetona

O Festival Calheta São Miguel (ilha de Santiago) passa a ser realizado, a partir desta edição de 2023, na praia de Calhetona depois de várias edições no estádio municipal de Veneza, anunciou hoje a autarquia.

A oitava edição do festival de música, destaque das festividades da Festa da Cidade e da sua santa padroeira, Nossa Senhora do Socorro, assinalado a 15 de Agosto, decorre entre esta sexta-feira e sábado.

Conforme o município, liderado por Herménio Fernandes, a mudança para a praia de Calhetona, que recebeu obras de requalificação, que serão inauguradas hoje, deve-se às obras de reabilitação naquela infra-estrutura desportiva, que passa sobretudo pela substituição da relva.

A edilidade, que quer preservar a relva do referido estádio municipal após as intervenções, apostou na requalificação da praia de Calhetona localizada à entrada da cidade da Calheta, que contemplou a criação de passeios, calcetamento, construção de parques de estacionamento, espaços verde e de lazer, sinalização, iluminação pública, construção de murros de protecção, entre outras intervenções.

O acto da inauguração das obras desta praia que passará a receber este evento musical e outras actividades culturais, vai ser co-presidido pelo ministro do Turismo e dos Transportes, Carlos Santos, e pelo presidente da câmara municipal local, Herménio Fernandes.

Relativamente ao cartaz desta edição fazem parte nomes como Titio di Belo Freire com o fenómeno “cotxi pó”, Gil Semedo, Indira, Josslyn, Zé Spanhol, PCC, Black G, Boy Game, MC Acondize, e de fora vem o angolano DJ Loló, autor do ‘hit’ do momento “Liamba”.

E ainda artistas locais como Nany Dias, MC Distranka, Márcia Cruz, Cves Catikila, Telex WB, Vah e banda, Alexandro Rocha e Papa London.

A animação musical dos dois dias do festival com entrada paga, vai estar a cargo dos DJ Tuffon, Krioula Beats e Geovany, e a apresentação do MC Neguinho.

Para assinalar a Festa da Cidade e a sua santa padroeira, foram realizadas uma série de actividades de cunho social, cultural, desportivo, gastronómico e político, que já arrancaram desde meados de Julho, e ainda inaugurações.

As festividades terão o seu ponto alto no dia 15 de Agosto, com uma procissão e missa em honra à santa padroeira.