​Dino D` Santiago actua no Festival Baía das Gatas

O músico e compositor vai actuar na 39ª edição do Festival Baía das Gatas, que acontece este fim-de-semana, na ilha de São Vicente. Dino D`Santiago sobe ao palco da Baía das Gatas no último dia do festival para deliciar o público de Mindelo com as suas lindas canções.

Na sua página na rede social, Facebook, Dino D`Santiago agradece à Câmara Municipal de São Vicente pela oportunidade de realizar o concerto na terra dos seus pais. “Obrigado à Câmara Municipal de São Vicente, Nuno Sérgio e equipa, por garantirem todas as condições necessárias, para que eu possa proporcionar aquele que sem dúvidas será um dos concertos mais marcantes da minha vida”. O músico de origem cabo-verdiana explicou que foram várias as tentativas de promotores de festivais e amigos de tornarem realidade esse sonho, mas por falta de recursos e condições técnicas, “pediam-me sempre para que fosse num formato adaptado às circunstâncias”. “Fui forçado a rejeitar todos esses pedidos, porque o mínimo que podia fazer para devolver toda a inspiração que Cabo Verde tem na minha música e história, seria com um concerto como os que fui partilhando ao longo destes anos aqui em Portugal e pela Europa. Nunca me perdoaria se assim não fosse”, frisa. Dino D`Santiago lembrou que a última vez que teve a oportunidade de actuar em Cabo Verde, foi em 2017. “O álbum ‘Mundu Nôbu’ saiu em 2018, o EP ‘Sotavento’ 2019, ‘Kriola’ 2020 e ‘Badiu’ em 2021. Durante 5 anos, o meu grande objectivo sempre foi levar o meu concerto, como forma de agradecimento ao Povo que me originou e mais inspirou a minha trajectória até aqui”. Além de Dino D`Santiago, o Festival Baía das Gatas terá um momento de tributo ao cantor Bana, com a Banda Monte Cara que levará para o palco a actuação de Leonel Almeida, Dany Silva e Jenifer Solidade O festival conta ainda com a participação de Nelson Freitas, Zé Delgado, MC Acondizé, Yuranbeatz, Arybeatz, Josslyn, Ceuzany, Dynamo, Paula Fernandes (Brasil), Xamã (Brasil), Alborosie (Jamaica), Plutónio (Portugal), Protoje (Jamaica) e Carnaval de São Vicente, com actuação de Edson Oliveira, Gai Dias, Constantino Cardoso e Anísio Rodrigues.

