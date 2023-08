​40.ª edição do Baía das Gatas vai ser especial e mais forte - CMSV

A 40.ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, em São Vicente, vai ser “especial, diferente e mais forte”. A organização já começou a pensar no certame do próximo ano, que será uma “comemoração ímpar”, disse hoje o presidente da Câmara Municipal de São Vicente.

As declarações de Augusto Neves foram feitas à Comunicação Social, durante uma conferência de imprensa convocada para agradecer a todos os intervenientes da 39ª edição do evento, que decorreu nos dias 11, 12 e 13 deste mês. “Estamos na véspera do 40º festival. Reunimos com o pessoal para começarmos a nos preparar atempadamente para os 40 anos do nosso festival. Poucos festivais têm 40 anos. O próximo festival terá que ser melhor do que este ano. vai ser uma edição especial e diferente. Será muito mais forte. Será uma comemoração ímpar”, garante. Augusto Neves afirma que o certame de 2024 está a ser pensado para ser melhor não só do ponto de vista musical, mas também da própria organização. “Nós pensamos o festival não só em termos musicais, embora a parte artística seja fundamental. Fundamentalmente pensamos em termos da organização. A cada ano tentamos organizar melhor o nosso festival não só na Baía, mas da cidade à Baía. Nós temos muitas surpresas para o próximo ano porque este ano não foi possível”, afirma. Durante a conferência de imprensa, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente garantiu que a sua prioridade é a promoção cultural e agradeceu o envolvimento de todos na realização e divulgação da 39ª edição do Baía das Gatas.

