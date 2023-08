Agosto mês dos festivais

O mês de Agosto é marcado por muitos festivais de música e outras actividades culturais. Para este fim-de-semana há dois festivais de música, uma, na ilha de São Nicolau e outra na ilha da Boa Vista.

O Festival de Praia d’Tedja, que acontece esta sexta-feira e sábado, 18 e 19, no município de Tarrafal de São Nicolau, já tem confirmado a presença de alguns artistas como Grace Évora, Ruben Teixeira, Rui Lima, Mika Mendes, Beto Dias, William Araújo, Batchart, SOS Mucci, Colectivo Rap/Afro/Reggae e Colectivo de São Nicolau.

Com o lema “Diversidades que nos unem”, o Festival Praia d’Cruz que acontece também, esta sexta-feira e sábado, 18 e 19, na ilha da Boa Vista, contará com a participação de vários artistas nacionais.

O Festival Praia d’Cruz regressa depois de três anos sem se realizar, devido à pandemia da Covid-19.

Bulimundo, Dynamo, Elida Almeida, Tiolino, Ivan Gaita, Elji, Neyna, Princezito, MC Acondize, Ary Morais, Garry, Débora Oliveira, PCC, Erik David, Zuleica Barros, Tibo Évora, Don Pina, Leroy Pinto Juary Livramento, Fidjus Codé di Dona, Mark Delman, Djoni do Cavaco, Kaká, Mário Rui Gâmboa (Angola), Malang Diebate (Senegal).

O festival terá ainda a participação do projecto BAXOM e Amigos da Morna, SandStorm, Edson Ramos, DJ Zuky, Gubassa Reggae Band, Dj Djão Victor Cruz, Deizi Mosso, Arley Lopes e Lilibit.

“Amigos da Morna” é formado pelos artistas, Sandra Horta, Gaby, Danda, Calú e Nanok, Black e Kinzito.

A Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau, explicou na sua página do Facebook que o sub-projecto “Amigos da Morna” surgiu como parte do esforço para defender e preservar a nossa cultura.

E que é a segunda vez que o sub-projecto participa no Festival Praia d’Cruz, “visto que a primeira edição teve lugar no mesmo palco em 2014, com a cantora Celina Pereira como cabeça de cartaz”.

“Com os mesmos objectivos em mente, apresentamos novamente o projecto “Amigos da Morna” por diversas razões, uma vez que a morna, enquanto expressão essencial da nossa cultura, foi elevada ao estatuto de património imaterial da humanidade e merece ser preservada e cultivada na nossa sociedade”, lê-se na página da edilidade local.

De sublinhar que no passado fim-de-semana teve lugar o Festival Baía das Gatas, na ilha de São Vicente, que ficou marcado pela grande actuação de artistas nacionais e internacionais.

O Festival Baía das Gatas este ano foi em homenagem ao Bana, onde artistas como Leonel Almeida, Dany Silva e Jenifer Solidade, acompanhados da Banda Monte Cara, fizeram uma linda homenagem ao lendário da morna.

O Festival Calheta, no concelho de São Miguel, interior de Santiago, aconteceu no passado fim-de-semana e também ficou marcado por boas actuações, organização e civismo.

Na ilha do Fogo, o concelho dos Mosteiros acolheu na passada sexta-feira, 11, o CV Color Festival, no âmbito da programação das festas do município, que contou com a participação de alguns artistas locais.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1133 de 16 de Agosto de 2023.