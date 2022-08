Boas vibrações no arranque do Festival Praia de Tedja

​O arranque, esta sexta-feira, do Festival Praia de Tedja, no município do Tarrafal de São Nicolau, foi marcado pela boa vibração do público. Com algum tempo de atraso, o palco foi aberto por um colectivo de violonistas, composto por Egídio Brito e Nais de Socool.

Como aposta nos jovens da ilha, o certame deu lugar também à apresentação de um colectivo de Hip Hop, formado por Lilly Stefan, Fatty Timas e La Família. Por volta das 02:00h, Zé Delgado animou o público ao som das suas músicas. Pela primeira vez no Praia de Tedja, o artista BigZ Patronato fez o público “tirar os pés do chão” com o seu ritmo. De seguida, Ceuzany e Cordas do Sol fizeram o público relembrar temas bem conhecidos. Ceuzany também proporcionou bons momentos com músicas da sua carreira a solo.

O pano do primeiro dia de festival caiu ao ritmo do Carnaval, com a actuação do dueto Gonça Reis e Valerick Banda.

Este ano, o Festival Praia de Tedja é realizado num formato diferente, em recinto fechado, com organização da DG Produções e em parceria com a Câmara Municipal do Tarrafal.