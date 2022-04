Sugestões para fim-de-semana

​Para este fim-de-semana prolongado, pelo menos aqui na Cidade da Praia, seleccionamos algumas sugestões. No concelho de São Filipe, na ilha do Fogo decorre o Festival Nhô São Filipe com a actuação de vários artistas.

Na ilha da Boa Vista, decorre até sábado, 30, no Centro de Artes e Cultura aulas de dança “Afrodance e Afrohouse”, com o professor Charles.





Sexta-feira

- “Concertos no Convento” com Nhelas Spencer, no Convento de São Francisco, na Cidade Velha, a partir das 18h30.

- Stand up comedy com Carlos Andrade, no espaço Zebra, na ilha do Fogo, às 20h00.

- Espectáculo de comemoração dos 11 Anos de Arte Circense em Cabo Verde - Circo Enigma, no Auditório Nacional, na Praia, às 21h00.

- Concerto de Lura por ocasião da comemoração do Dia da Cidade da Praia e da celebração dos seus 25 anos de carreira, na Kebra Canela, na Praia, às 21h30.

- Festival Picos “Nhu Sior do Mundo 2022”, na Achada Igreja, no concelho de São Salvador do Mundo.





Sábado

- Lançamento do número 4 de Boletim Cultural,no restaurante Belline na praça Custódio, em Tarrafal de Santiago, às 10h00.

- Freestyle Battlezone, mais uma edição que vai escolher o melhor dançarino das danças urbanas da capital, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 16h00.

- Desfile de Moda, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Espectáculo musical com Jorge Mendes, Silvestre Fonseca e Carmen Silva Trio, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h30.

- Animação cultural com Amílcar Semedo, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Concerto intimista com Lyzandra Gomes, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00.

- Live Show com Tote Xinoca, no espaço Poial Lounge, na Assomada, às 21h00.

- Música ao vivo com Zuleica Rosário, Ericles Santos, Emerson e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Gerson Spencer e Banda, no Bar Tropikal, na ilha do Maio, às 21h00.

- Lançamento do Ep “Inkrustod” de Vamar Martins, na ALAIM, em São Vicente, às 23h00.