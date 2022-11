​9ª Edição do Morna Fest em São Nicolau e no Fogo

A 9ª edição do Morna Fest realiza-se, este ano, pela primeira vez em São Nicolau e no Fogo, para além da cidade da Praia e São Vicente.

A organização já divulgou o cartaz para estas quatro ilhas.

No ano passado (2021), a 8ª edição do Morna Fest estava agendado para acontecer em São Nicolau, mas o produtor da Boa Música, Júlio do Rosário disse que devido a problemas de transporte não conseguiram chegar à ilha de Chiquinho.

Este ano, a ilha de São Nicolau vai receber o festival este sábado, 02, no Polivalente de Chãzinha, e contará com a actuação de 14 artistas radicados na diáspora, bem como residentes em Cabo Verde.

Bau Almeida, Iris Ramos, Djila, Fernando Jorge, Tété Alhinho, Toy Vieira, Cremilda Medina, João Eugénio, Armindo Basílio, Assol Garcia e Dudu Araújo, Gut Matias e Djine, são os artistas que vão actuar neste evento, que acontece na ilha de São Nicolau.

No dia 07 de Dezembro será a vez da ilha do Fogo, mais precisamente no palco de Cruz de Passos, e contará com a participação de 12 artistas nacionais. Estarão neste palco artistas como Assol Garcia, Maria de Barros, Daniel Lobo, Dudu Araújo, Djila, Júlia Gomes, Jorge Sena, Bau, Cremilda Medina, Felix Lopes e Domingos Lopes.

Na Praia, a 9ª edição do Morna Fest será realizado no dia 09 de Dezembro na Assembleia Nacional, e contará com a participação de 13 artistas radicados na diáspora bem como residentes em Cabo Verde: Cremilda Medina, Toy Vieira, Maria de Barros, Mirri Lobo, Bau Almeida, Jucily Monteiro, Zul Alves, Mirri Lobo, Dudu Araújo, Jorge Sena, Assol Garcia, Calú Bana, Arlindo Rodrigues e Tiolino.

Já na ilha de São Vicente, o festival será realizado dia 10 de Dezembro na "Pracinha do Liceu Velho", na cidade do Mindelo com a participação de 11 artistas como Bau Almeida, Maria de Barros, Arlindo Rodrigues, Tiolino, Dudu Araújo, Cremilda Medina, Jorge Sena, Andrea Silva, Assol Garcia, Toy Vieira e Calú Bana.