Sal: Demora na divulgação dos nomes para festival de Santa Maria justificada pelo atraso nas negociações com patrocinadores

A demora na divulgação dos nomes para o Festival de Santa Maria, que tem gerado alguma ansiedade e especulações no seio dos munícipes, é justificada pelos responsáveis pelo atraso nas negociações ainda em curso com os patrocinadores.

Esta 31º edição do Festival Internacional de Santa Maria, na ilha do Sal, acontece nos dias 15 e 16 de Setembro, sob o lema “Sal cada vez mais sab, cada vez mais doce”, em celebração ao Dia do Município do Sal, assinalado a 15 de Setembro.

Este ano, em resultado de concurso para o efeito, a GD Produções, empresa local, vai organizar o festival, contando com uma contribuição financeira da autarquia.

“Ainda não divulgamos o cartaz para os dois dias do Festival, justamente porque ainda decorrem negociações com os patrocinadores. No entanto, já no dia 1 de Setembro vamos dar início à montagem da estrutura para o evento e logo de seguida os nomes serão anunciados “, garantiu a directora da GD Produções.

Nádia Santos salienta que é normal essa ansiedade já que é a primeira vez que uma empresa privada organiza o festival, mas garante que a qualidade será mantida como nos anos anteriores.

“O que podemos garantir é que estamos a trabalhar continuamente para apresentar um grande cartaz que vai corresponder às expectativas de todos e que agrada a todas as idades”, acrescentou Nádia Santos.

“Já fechamos com quase todos os artistas e assim que chegarmos num acordo com os patrocinadores sobre a forma de divulgação todos os detalhes do Festival serão anunciadas”, concluiu.

A 31a edição do Festival de Santa Maria vai homenagear o conjunto Bulimundo, pelo contributo que tem dado para a expansão da cultura, da música e promoção do país, bem como Daniel Spencer Brito, mais conhecido por Nhelas Spencer, um dos compositores mais gravados em Cabo Verde.