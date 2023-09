Actores da Companhia de Teatro Fladu Fla em residência artística em Portugal

Dois actores da Companhia de Teatro Fladu Fla participam em residência artística em Sintra, Portugal, com a Companhia de Teatro de Sintra.

Segundo uma nota publicada pela Fladu Fla a residência artística dos actores Alvaro Cardoso e Sheila Martins vai terminar com a realização do espectáculo 'Escuridão Bonita' da autoria do escritor angolano Ondjaki que será encenado por Paula Pedregal.

A mesma nota refere ainda que a "qualidade do conteúdo aliado ao elevado performance dos atores, orientados e coordenados pelos técnicos experientes do Chão d'Oliva, prometem presentear-nos com uma experiência teatral verdadeiramente imperdível, onde o talento e a paixão se fundem para saciar os desejos artisticos de uma plateia diversificada".

A companhia conclui referindo que esta é a segunda adaptação teatral de um escritor dos PALOP depois de 'Chiquinho' ter sido levado aos palcos portugueses.