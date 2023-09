Kokero recebe este sábado 2ª edição do Festival de Torresmo

A FK Events, realiza este sábado, 09, a 2ª edição do Festival do Torresmo, na avenida principal do bairro de Kokero, a partir das 12h00.

Após o sucesso surpreendente da primeira edição, os organizadores estão determinados em elevar a qualidade e a participação da comunidade, promovendo não apenas a culinária local, mas também a economia e a imagem do bairro.

"Dado ao resultado da primeira edição que foi um sucesso surpresa, vamos apresentar a segunda edição com uma versão muito mais melhorada, muito mais caprichada, que é para continuar a promover o negócio local, a economia local, promover o nosso bairro que outrora foi conhecido com outros adjetivos, com má fama de delinquência juvenil, mas isso é algo ultrapassado ao ponto de nós mostrarmos a nossa real qualidade, a nossa potencialidade," disse Igor Correia um dos organizadores do evento.

O evento, que celebra a rica culinária local, concentra-se em destacar as vendedoras de produtos suínos, a maioria delas mães solteiras que trabalham “incansavelmente” para sustentar suas famílias e proporcionar educação de qualidade para seus filhos.

A segunda edição do festival, segundo Correia, visa mudar a percepção negativa do bairro e oferecer oportunidades aos jovens locais em um ambiente mais saudável, unido, de paz e segurança.

"Nos, como jovens, para mudar esse paradigma do nosso bairro, buscamos trabalhar na potencialidade da nossa zona e mudar a realidade de outrora. Agora, temos a oportunidade de mostrar a nossa potencialidade, dar aos nossos jovens oportunidade de estar numa zona mais saudável, mais unido, de paz e segurança," acrescentou.

Uma característica essencial deste festival é a mão de obra local, com excepção dos profissionais de outras áreas que são requisitados.

O objectivo principal é garantir que a economia do bairro permaneça interna, beneficiando directamente as mães solteiras e suas famílias, especialmente no início do ano lectivo, proporcionando-lhes recursos para preparar seus filhos com materiais escolares adequados e autoestima elevada.

"O torresmo é apenas o rei do cartaz. Vamos ter tudo que é de porco e outros tipos de carnes e gastronomia. Torresmo, cachupa, carne assada, fígado, chouriço, entre outros," revelou Correia.

Além do torresmo, o Festival conta com música ao vivo e entre os artistas convidados constam Tony Fika, Flávio Lúcio, Leidy Indira, entre outros.