IPC vai criar plataforma digital para mapeamento de todos os recursos culturais e serviços da Cidade Velha

O Instituto do Património Cultural (IPC) vai criar uma plataforma digital para o mapeamento de todos os recursos culturais e serviços existentes no sítio histórico da Cidade Velha, no município de Ribeira Grande de Santiago.

O anúncio foi feito, pela presidente do IPC, Ana Samira Baessa, momentos antes da abertura do workshop sobre as “novas tecnologias como ferramentas de inovação no sector de turismo”, realizado pela instituição, em parceria com a edilidade local, no âmbito da implementação da II Fase do projecto “gestão do património mundial no pós-covid-19.

“Esta plataforma vai disponibilizar, on-line, tudo o que a Cidade Velha tem, com a possibilidade de haver pré-requisição dos serviços e dos produtos disponíveis”, precisou a responsável, acrescentando que nesta plataforma estão também os circuitos turísticos, guias especializados e os serviços.

“Portanto vai ser uma plataforma que vai colocar a Cidade Velha disponível e acessível a todos os seus utentes” frisou Samira Baessa, enfatizando que para além da vertente informativa esta plataforma terá uma dimensão comercial, ou seja, “de venda de produtos e serviços”.

Samira Baessa lembrou que este projecto incitou, em finais de 2020, com a realização de um ciclo de workshops em simultâneo com o mapeamento de todos os recursos que existem na Cidade Velha, “sendo que a partir de 2024 se vai iniciar o processo de concepção da plataforma digital”.

Este projecto é financiado pela UNESCO através do Fundo do Japão no valor de 32.897 dólares e tem como foco a capacitação das pequenas empresas, os operadores locais e as ONG, visando uma maior valorização do património cultural do sítio e o reforço das capacidades no que toca ao uso das novas tecnologias no sector do turismo em contexto do Património Mundial.

O programa propõe ainda conscientizar os operadores locais para a protecção dos atributos do sítio e o seu envolvimento na sua preservação e interpretação, como mais valia para a geração de rendimentos e meios de subsistência dentro do sítio do Património Mundial.

Este workshop fechou o ciclo de quatro oficinas previstas no projecto centrados no património, turismo sustentável, gestão de projectos empresariais e angariação de fundos para o desenvolvimento de actividades e projectos geradores de rendimentos e novas tecnologias.