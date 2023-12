​Associação Cesária Évora realiza concerto em Mindelo

A Associação Cesária Évora realiza esta sexta-feira, 15, um concerto, na cidade do Mindelo no âmbito do “Sodade”, um evento que acontece no mês de Dezembro, em homenagem à cantora Cesária Évora, falecida em 2011.

O concerto musical que contará com a actuação de artistas Fábio Ramos, Diva Barros, Hélio Batalha e Fábia Rebordão, acontece depois da habitual passeata e serenata pelas ruas da cidade do Mindelo. A abertura do concerto será feita pelo Coro Voz d’alma e voz mirim. O acesso ao concerto que acontece na Praça Dom Luís, será mediante a doação de “1 kg” de alimento não perecível, pelo que a disponibilização de cadeiras é mediante doação prévia dos géneros alimentícios na antiga residência da Cesária Évora. Este ano pela primeira vez, a Cidade da Praia recebe “Sodade”, com “Cmida d`onje”, que acontece este sábado, 16, no bairro de Achada Santo António. Em São Vicente, “Cmida d`onje” será também este sábado, 16, na Pracinha d`igreja. Além da Serenata, concerto musical e Cmida d`onje, haverá final de concursos (Bisca, Uril, Desenho e Carta Cize), no sábado e lançamento “Pod D`Yaya” no dia 19, em São Vicente. O encerramento das actividades será no dia 29, com a exibição do documentário “Cesária Évora” da realizadora portuguesa Ana Sofia Fonseca, no Centro Cultural do Mindelo e no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia. A Associação Cesária Évora foi fundada em 2003, quando a cantora era viva, pois ela morreu em 2011. O objectivo da associação, conforme a neta e presidente da associação, Janete Évora é de promover não só a Cesária Évora, bem como a nossa música e cultura, e tem uma vertente educacional, para ajudar na formação de jovens na área da música.

