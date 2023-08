“Lágrimas e dor” por Humbertona

Morreu Humberto Bettencourt Santos (Chã de Manuelim, Paul/Porto Novo, 17 de Fevereiro.1940 – Mindelo, Soncente, 10.Agosto.2023), Humbertona, Homem Grande da nossa Cultura. Silêncio!

Em jeito de homenagem e em modo nostálgico, escrevo estas notas tendo por música de fundo a rapsódia de mornas em solo de violão do LP Sodade – Rapsódias de mornas e coladeiras, gravado em Roterdão em 1967, enquanto rememoro o “Recado” mandado do exílio para as suas gentes:

Recado d’Humbertona

Humbertona! Manhã

’ma ta ba lançode pa s’ilha

Bô ca tem n’hum sinal d’amor

Pame levâ bôs gente?

… … …

Bai! Bo dzê Soncente

C’ma sombra dnha corpe ê cruz

Longe de sol dnha terra

… … …

Bai! Bô dzê Porte-Grande

Pa ca tchomo-me sodade

– Pão & Fonema, Corsino Fortes, 1974

Humbertona, na altura, estudava na Universidade de Louvaina, na Bélgica, onde iniciou a sua militância política no PAIGC.

A referência do Poeta à saudade tanto pode estar a referir-se ao sentimento que caracteriza quem vive na terra-longe como ao disco “Sodade”, gravado por Humbertona em 1967.

O violão da saudade

Considerado um dos melhores solistas de Cabo Verde, ombreando-se com Luís Rendall (1898 – 1986), toda a sua obra a solo foi produzida entre 1966 e 1971. A sua discografia integra sete clássicos:

Morna ca so dor, LP, Roterdão, 1969

Humbertona ma Chico Serra, MR. Roterdão, 1969

Lágrimas e dor – Mornas dedilhadas por Humbertona, LP, MR, Roterdão, 1969

Dispidida, Lp, MR, Roterdão, 1972

Stora stora, LP, MR, Roterdão, 1972

Sodade – Rapsódias de mornas e coladeiras, LP, MR, Roterdão, 1973

Dispidida d’sodade (compilação), CD, MR, Roterdão, 1992.

Participa ainda nos dois discos de intervenção política do PAIGC gravados em Roterdão – “Poesia cabo-verdiana – Protesto e luta” (1970), em que, com Valdemar Lopes da Silva assegura o fundo musical, e “Música cabo-verdiana – Protesto e luta” (1973).

Calou-se o violão. A saudade ecoa no ar.

Quem mostra’ bo

Ess caminho longe?

Quem mostra’ bo

Ess caminho longe?

Ess caminho

Pa são Tomé

Sodade sodade / Sodade

Dess nha terra São Nicolau

Si bo ‘screve’ me

‘M tá ‘screve be

Si bo ‘squece me

‘M tá ‘squece be

Até dia

Qui bo voltà

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1133 de 16 de Agosto de 2023.