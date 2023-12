​Praia acolhe mais uma edição do "BA-Cultura em Acção"

A Cidade da Praia acolhe este sábado, 16, a segunda edição do "BA-Cultura em Acção", um evento que reúne alunos bolseiros do programa Bolsa de Acesso à Cultura, para a apresentação cultural.

Levado a cabo pelo Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o BA – Cultura é um programa que teve início em 2017, com objectivo de garantir que a população com menos recursos não fique excluída da “fruição da arte”.

O BA-Cultura visa ainda dar a sustentabilidade às pequenas iniciativas nas escolas de ensino artístico, financiando as propinas dos alunos que são de famílias com baixo poder económico, para frequência de aulas de iniciação artística designadamente nas áreas de design, artes plásticas, dança, fotografia, música e linguagem corporal.

Nesta segunda edição do "BA-Cultura em Acção" participam alunos das escolas e associações beneficiárias do programa das ilhas de Santiago e Maio.

Realizado em parceria com os municípios, o "BA-Cultura em Acção" acontece no Auditório Jorge Barbosa, e é o resultado dos trabalhos realizados durante vários meses.