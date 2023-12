​Candidatura para BA-Cultura decorrem até 31 de Janeiro de 2024

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da coordenação do programa Bolsa de Acesso à Cultura informa que a partir de hoje, 20, encontram-se abertas as candidaturas para acesso ao financiamento ao programa Bolsa de Acesso à Cultura (BA-Cultura). As candidaturas decorrem até 31 de Janeiro de 2024.

Segundo a mesma fonte, as escolas, associações e ONGs têm 41 dias para apresentarem todos os documentos solicitados para poderem aceder ao programa, que visa maximizar o ensino artístico em Cabo Verde, e permite famílias com menos recursos inscreverem os seus educandos em várias aulas de arte, dentro das comunidades. O programa Bolsa de Acesso à Cultura foi criado em 2017. Iniciou com 42 escolas, associações e ONGs, um financiamento de 10 milhões de escudos cabo-verdianos e pouco mais de 1000 alunos bolseiros. Em 2023, o programa já contava com 109 escolas, em todo o território nacional, 27 milhões de escudos cabo-verdianos e cerca de 4 mil alunos bolseiros. Para o ano 2024, a mesma fonte indicou que a previsão é que o mesmo venha a contar com 30 milhões de escudos cabo-verdianos a serem transferidos às escolas, associações e ONGs beneficiárias que apresentarem as suas candidaturas e forem seleccionadas. O programa BA-Cultura é uma iniciativa do Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, com um forte engajamento de escolas, associações e ONGs que todos os anos se candidatam ao acesso ao financiamento do programa.

