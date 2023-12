Gil Semedo regressa ao Coliseu dos Recreios em 2024

​O artista Gil Semedo regressa ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em 2024, para repetir a folia do “caboswing” vivido em Março deste ano.

Segundo uma nota do Grupo Chiado, o artista tinha anunciado no show em Março, perante ula sala lotada que iria repetir o feito em 2024. Neste sentido, o novo espectáculo está agendado para dia 19 de Abril de 2024.

“Depois do sucesso do tour Gil Semedo – 30 anos de carreira, que levou a vários países, esta será certamente uma noite memorável, para o cantor e para a plateia que ocorrerá ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para assistir ao concerto da Caboswing Tour, em Portugal, e ver actuar ao vivo aquele que foi o primeiro popstar cabo-verdiano deste milénio”, assegura.

No espectáculo deste ano, Gil Semedo fez uma viagem pelos seus álbuns “Bodona”, “NosLíder” e “Dedicaçon”. “O público está pronto e quer muito continuar a receber o talento de Gil Semedo, seja para fazer ecoar os sucessos de uma vida ou para aplaudir a continuação de um excelente e exemplar trabalho do artista com os novos temas que rapidamente todos sabem de cor”.



Gil Semedo regressa ao Coliseu dos Recreios, dia 19 de Abril, acompanhado de convidados especiais, que serão anunciados brevemente, de acordo com a mesma fonte.

No âmbito da celebrar os seus 30 anos de carreira, Gil Semedo já realizou tournée em países como Portugal, França, Holanda, Suíça, Luxemburgo, Estados Unidos da América, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e Cabo Verde.

Em Cabo Verde, o artista celebrou os seus 30 anos de carreira com espectáculo na Cidade da Praia, em São Vicente e ilha do Sal.