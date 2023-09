​Loony Johnson actua no Coliseu dos Recreios no dia 20 de Outubro

O cantor cabo-verdiano Loony Johnson estreia-se no dia 20 de Outubro no Coliseu dos Recreios, uma das mais conceituadas salas de espectáculos de Portugal, para a apresentação do seu álbum intitulado “Mocinho”, formado por 15 faixas musicais.

Segundo uma nota do Grupo Chiado, este é um dos espectáculos mais aguardados do público que o acompanha. Este é o primeiro concerto a solo de Loony Johnson, no Coliseu, “promete ser uma verdadeira festa onde não vão faltar os ritmos característicos dos estilos musicais a que o cantor nos tem vindo a habituar: kizomba, ghetto zouk, afro beat, afro house, batuque e funaná”.

A mesma fonte indicou que do reportório vão fazer parte temas do mais recente trabalho discográfico como “ Paké” e “ Lua” mas, também, os hits que todos sabem de cor: “ L in The Air”, “ Vou Ser Teu”, “ Undi Da Ki Panha”, “ Eu Te Amo”, “ Da Kel Bu Toki” e o clássico “Homi Grandi”.

Neste espectáculo, o cantor irá levar para aquele palco vários convidados especiais como Djodje, Elida Almeida, Vado Mas Ki Ás, Danni Gato, Nuno Ribeiro, Kaysha, Ricky Boy, Tó Semedo, Dynamo, Nelson Freitas, Zeca di Nha Reinalda, Jay B e Nikess, Dandy Lisbon, MC Gasolina e MC Bife.