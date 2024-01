​Ministro da Cultura reúne-se com coordenadores do programa BA- Cultura

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da coordenação do programa Bolsa de Acesso à Cultura, promove esta quarta-feira, 10, um encontro com os responsáveis das escolas, associações e ONG’s da ilha de Santiago.

O encontro será presidido pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente e contará com a presença da coordenadora do programa BA-Cultura, Indira Lima.

Segundo uma nota do Ministério da Cultura, o encontro tem como propósito a avaliação do programa, que está em andamento desde 2017, bem como conhecer mais profundamente os moldes do BA-Cultura.

Recorde-se que todos os anos o Governo abre candidaturas de acesso ao financiamento no âmbito do programa Bolsa de Acesso à Cultura.

O mesmo está disponível para candidaturas de escolas, ONG’s e associações desde 20 de Dezembro de 2023 e encerra a 31 de Janeiro de 2024.

São chamadas todas as escolas, associações e ONG’s, com vertente cultural, a candidatarem-se aos acessos e financiamento e atribuição de bolsas para crianças, adolescentes e jovens provenientes de famílias mais vulneráveis para poderem ter acesso à educação através da arte.

No ano de 2023, o programa BA-Cultura contou com 109 escolas, associações e ONG’s inscritas em todo o território nacional e cerca de quatro mil alunos bolseiros.