2024 será um ano de muitas actividades

O ano ficou longe da pandemia e das restrições, pelo que todas as actividades vão acontecer no mesmo molde dos anos anteriores à Covid. As expectativas são boas, apesar do cenário mundial. O ano será marcado por vários eventos ligados à dança, teatro, cinema, literatura e humor.

“Nhu Santo Amaro 2024″ é o primeiro festival de música do novo ano. O festival é um dos destaques das festividades em celebração ao santo padroeiro do município de Tarrafal de Santiago que se assinala a 15 de Janeiro. Vai decorrer nos dias 12 e 13 deste mês, na Orla Marítima de Ponta de Atum.

A 10ª edição do Atlantic Music Expo (AME) está agendada para os dias 1 a 4 de Abril de 2024, na Cidade da Praia. Trata-se de um evento cultural muito aguardado pelos artistas, com showcases, daycases, conferências, workshops e feira.

A 13ª edição do Kriol Jazz Festival (KJF) está marcada para os dias 4, 5 e 6 de Abril, na Cidade da Praia. Será mais uma edição para os praienses desfrutarem os sons do jazz a nível mundial.

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, anunciou, na Cidade da Praia, que a entrega do dossiê de candidatura da tabanca como Património Mundial pela Unesco será em 2024.

O Festival Internacional de Filmes Ambientais do Atlântico está projectado para o mês de Novembro, na Praia. O evento irá trazer para a capital do país vários filmes e actividades ligadas ao ambiente, anunciou o Presidente da Direcção da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV).

O Festival Internacional Grito Rock Praia estará de volta este ano, trazendo a energia pulsante da música alternativa para a Cidade da Praia. O anúncio foi feito pela produtora ARTiCUL CJ, organizadora do evento.

O artista Gil Semedo vai regressar este ano ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para repetir a folia do “caboswing” vivida em Março do ano passado. O artista tinha anunciado no show de Março de 2023, perante uma sala lotada que iria repetir o feito em 2024. Neste sentido, o novo espectáculo está agendado para o dia 19 de Abril deste ano.

Os Cabo Verde Music Awards (CVMA) 2024 vão acontecer no dia 1 de Junho, Dia Internacional da Criança. Será a 13ª edição dos CVMA, um projecto que anualmente celebra a riqueza da música cabo-verdiana, distinguindo os profissionais da indústria musical que, com excelência e inovação, continuam a cultivar a diversidade de ritmos e géneros musicais de Cabo Verde.

A terceira edição do Festival Nacional do Batuku, evento realizado pela Fundação Batuco, é um dos eventos que vai marcar o Dia Nacional do Batuku.

Este ano será realizada a 9ª edição da Feira de Artesanato e Design (URDI), um evento onde os artesãos têm a oportunidade de mostrar os seus trabalhos. A URDI leva centenas de pessoas à Cidade de Mindelo.

Este ano vai acontecer a terceira edição do BA-Cultura em Acção com os alunos bolseiros do programa Bolsa de Acesso à Cultura. O BA-Cultura em Acção é o culminar de um ano de trabalho das escolas, associações e ONGs beneficiadas no âmbito deste programa desenhado para que famílias com baixo recurso económico tenham oportunidade de colocar seus filhos em aulas de arte, de forma gratuita.

A 11ª edição do Morna Fest será mais um evento que engrandece a morna, com espectáculos de artistas, amantes da morna. Realizado pela Boa Música, o evento tem como objectivo contribuir para a elevação da morna, pelo que todos os anos a organização quer levá-lo a uma ilha. A organização pretende ainda todos os anos homenagear uma figura da morna.

A Associação Cesária Évora vai continuar com a sua homenagem à Diva dos Pés Descalços realizando actividades em alguns pontos do país.

A Cidade da Praia vai receber o segundo Encontro Nacional de Artes Visuais – Pintura e Escultura. Um evento que reúne vários artesãos, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, onde mostrarão as suas criatividades.

Este ano vai acontecer o 3º Encontro Nacional de Batuco “Batuco Fincado na Tereru – Maior Tereru di Batuku do Mundo”, com vários grupos de batuco. Um evento realizado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas no quadro da política de incentivo às economias criativas, através da realização de actividades culturais e de turismo alternativo.

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, vai receber mais uma edição da Feira Criativa de Natal com exposição de artesanato, moda e gastronomia.

A Noite Branca, na Cidade da Praia, é um evento que não pode faltar, pois os praienses aguardam todos os anos, com várias actividades, no centro histórico da Praia, para celebrar o Natal. Este ano será a 13ª edição da Noite Branca, na capital do país.

Mais actividades

Na literatura, serão lançadas várias obras, serão realizados o Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, o Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia, um evento que proporciona espaços de reunião e de criação literária, no contexto insular atlântico constituído pelos arquipélagos de Cabo Verde, Canárias, Madeira e Açores.

A 30ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo, Mindelact irá trazer mais novidades.

A 7ª edição do Festival Nacional de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (Oiá) vai levar para ilha de São Vicente, mais cinema, formação, oficinas, concurso, intervenção artística, plantação de árvores e exposição webinar.

A 8ª edição deste ano do Festival de Teatro do Atlântico – TEARTi é aguardada com muita expectativa. Realizado pela companhia de teatro Fladu Fla, o evento irá trazer performances e trabalhos dos grupos de teatro nacionais e internacionais.

A dança não ficará de fora da lista das actividades culturais que o país vai receber este ano, além dos espectáculos que acontecem todos os anos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1153 de 3 de Janeiro de 2024.