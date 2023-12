2023, o ano do regresso à normalidade

O ano de 2023 já está no fim, mas antes a Cidade da Praia recebeu dois shows do ano: Do Kriol Kings, na praia da Gamboa e do artista angolano Matias Damásio, no espaço da FIC. Na ilha do Sal aconteceu o show do artista Dynamo e seus convidados. O ano ficou marcado pela retoma de vários eventos culturais, a começar pelo Carnaval que voltou às ruas de Cabo Verde, com muita força. Outro evento muito aguardado que também voltou é o Kriol Jazz Festival.

O Kriol Jazz Festival regressou à Pracinha da Escola Grande, na Cidade da Praia, após três anos de interregno devido à pandemia da COVID-19. O Kriol Jazz Festival voltou com um cartaz mais reduzido e com uma homenagem ao artista Nhonhô Hopffer Almada.

Com este regresso, aconteceu a 1ª edição do Kriol Jazz Festival Sal, na ilha do Sal, com um cartaz com artistas sonantes do panorama musical cabo-verdiano e internacional.

O Atlantic Music Expo (AME) e o Kriol Jazz Festival (KJF), dois eventos que durante a semana de Abril encheram o centro histórico da Cidade da Praia de vida e som e recebeu em diferentes palcos e espaços grandes nomes da música internacional do Senegal, Gabão, Mali, Nigéria, Espanha, Estados Unidos e Brasil e também de artistas cabo-verdianos.

Além disso, vários outros eventos culturais aconteceram, com excepção do Grito Rock Praia. Kavala Fresk Feastival (KFF), Festival da Gambôa, Festival Baía das Gatas, Festival do Milho, Morna Fest, Mindel Summer Jazz, Sodad, Festival d’Morna e vários outros festivais. O Instituto do Património Cultural (IPC) garantiu que está a trabalhar nos procedimentos para a candidatura da tabanca a património imaterial da humanidade, pelo que a candidatura poderá ser submetida à UNESCO, em 2024.

O grupo Bulimundo comemorou seus 45 anos de carreira no dia 13 de Abril na Praça Luís de Camões, um dos palcos do Atlantic Music Expo (AME) 2023 que aconteceu na Cidade da Praia.

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas celebrou o Dia Nacional do Batuku com várias actividades nas ilhas de Santiago e do Maio. Na Cidade Velha aconteceu a segunda edição do Festival Nacional do Batuku, um evento realizado pela Fundação Batuco, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago.

O Dia Nacional da Cultura e das Comunidades foi assinalado com manifestações culturais em todas as ilhas e um dos pontos centrais foi a Cidade da Praia, com uma serenata e a grande marcha “Cultura em Movimento”.

O artista cabo-verdiano Lizandro Cuxi venceu o prémio de Melhor Artista da África Lusófona no Trace Awards 2023, numa cerimónia que aconteceu em Kigali, Ruanda e contou com três cabo-verdianos nomeados em diferentes categorias. O jovem artista deu um show na Cidade da Praia, no mês de Março.

O músico e compositor cabo-verdiano Tito Paris celebrou os 40 anos de carreira com dois espectáculos, durante o mês de Novembro, em Portugal. O primeiro espectáculo aconteceu, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e o outro no Coliseu do Porto.

O CVMA (Cabo Verde Music Awards) aconteceu, este ano, pela primeira vez na ilha do Sal, onde foram premiados alguns artistas, entre os quais a cantora Soraia Ramos com o prémio Música do Ano, para o tema “BKBN” (Bo Ka Bali Nada).

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) seleccionou 80 dos 163 projectos submetidos, de artistas e criadores nacionais, no âmbito do Edital Fomento à Criação Artística Nacional para o Ano Económico 2023.

O cantor e compositor cabo-verdiano Mário Lúcio foi galardoado com o “Prix de La Musique” na sua selecção dos melhores deste ano na categoria Criação, com o álbum “Migrants”. O cantor e compositor Gil Semedo celebrou os 30 anos de carreira com shows na Praia, São Vicente, na ilha do Sal e no Coliseu dos Recreios, em Portugal.

A ilha da Boa Vista recebeu em Dezembro o busto em homenagem à cantadeira Maria Barba. O busto foi instalado na Povoação Velha.

A Cidade de Assomada recebeu, em Dezembro, a 2ª edição de “Batuco Fincado na Tereru – Maior Tereru di Batuku di Mundo”, um evento realizado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas no quadro da política de incentivo às economias criativas, através de realização de actividades culturais e de turismo alternativo.

A Sociedade Cabo-verdiana de Música já é membro do Comité Executivo do Comité Africano da Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores (CISAC).

A 12ª edição da Noite Branca, na Cidade da Praia, que este ano teve como lema “Haja luz e venha a paz” homenageou a recém-falecida cantora Sara Tavares.

O Instituto do Património Cultural (IPC) realizou algumas actividades no âmbito do Plano de Salvaguarda da Morna, que foi classificada Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, a 11 de Dezembro de 2019.

A Associação Cesária Évora que habitualmente homenageia a Diva dos Pés Descalços na sua ilha natal, São Vicente, realizou “Sodade 2023”, pela primeira vez na Cidade da Praia, com algumas actividades.

O Governo português atribuiu a Medalha de Mérito Cultural ao músico Dino d’Santiago, “em reconhecimento pelo contributo dado à criação musical em língua portuguesa e à sua projecção no mundo”.

Literatura

Na literatura, a Cidade da Praia acolheu o XI Encontro de Escritores de Língua Portuguesa que teve como lema “Língua Portuguesa, Expressão de Liberdade, Democracia e Desenvolvimento Municipal”.

Ainda na Cidade da Praia aconteceu o Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia, um evento que proporcionou espaços de reunião e de criação literária, no contexto insular atlântico constituído pelos arquipélagos de Cabo Verde, Canárias, Madeira e Açores.

O dossier de candidatura dos “Arquivos de Amílcar Cabral” ao registo da Memória do Mundo da UNESCO foi submetido formalmente junto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO, avançou a Fundação Amílcar Cabral.

A Cidade da Praia acolheu a primeira edição do Concurso Nacional de Leitura que premiou nove alunos, sendo três primeiros lugares do Ensino Básico (1º e 2º ciclos) e do Ensino Secundário.

Teatro

A 29ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo, Mindelact, o principal evento teatral do país que este ano teve como lema “Liberdade”, apresentou 37 espectáculos, distribuídos por diferentes palcos do auditório do Centro Cultural do Mindelo, ao Pólo do Mindelo da Escola Portuguesa de Cabo Verde (ex-ALAIM), complementados pelo Ciclo de Contadores de Estóreas, performances e teatro de rua, além da habitual extensão na Praia.

Humor

A Cidade da Praia acolheu o Festival Stand up Comedy, para celebrar Março Mês do Teatro e da Mulher. Pontualmente as cidades da Praia e Mindelo têm recebido espectáculos de stand up comedy com humoristas nacionais.

Arte

A 8ª edição da URDI que acontece habitualmente na ilha de São Vicente, este ano, teve como lema “emigração na poética das ilhas”, e levou dois municípios para serem destaque: São Filipe, na ilha do Fogo, e Tarrafal de São Nicolau, que levaram aquilo que de melhor esses municípios têm ou sabem fazer.

A Cidade da Praia recebeu o 1º Encontro Nacional de Artes Visuais – Pintura e Escultura, um evento que reúne 21 artistas seleccionados no âmbito do Edital Artes Plásticas – Pinturas e Esculturas.

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidadeda Praia acolheu mais uma edição da Feira Criativa de Natal, é um evento de partilha e negócios para os criadores nas áreas criativas: Moda, Bijutaria, Artesanato, Artes Plásticas, Literatura e Gastronomia.

Cinema

A curta metragem “Catxupada” foi galardoada na categoria Melhor Animação, no festival SWIFF 2023, nos Estado Unidos da América.

O documentário “Homofobia em Cabo Verde: o caso ilha de Santiago”, de Sílvia Moniz, foi exibido, na Cidade da Praia, e mostra que os principais homofóbicos são pessoas idosas, e do sexo masculino.

O filme “Ama Glória” da realizadora francesa Marie Amachoukeli, que contou com participação da actriz cabo-verdiana, Ilça Zego, ganhou o prémio de melhor filme internacional de cinema em Jerusalém nesta 40ª edição. O filme foi escolhido para abrir o festival de cinema de Cannes 2023, que aconteceu no mês de Maio, em França.

A socióloga/produtora/realizadora e gestora da produtora Korikaxoru Films, Natasha Craveiro foi uma das seleccionadas para integrar a Delegação Africana na edição deste ano do IDFA – International Documentary Film Festival Amsterdam.

O documentário “Cimboa”, do antropólogo visual e técnico do Instituto do Património Cultural, Carlos Barbosa, participou no Festival de Cinema Itinerante de Língua Portuguesa “FESTIn” no Rio de Janeiro, Brasil.

A 6ª edição do Festival Nacional de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (Oiá) que aconteceu na ilha de São Vicente, teve além de cinema, formação, oficinas, concurso, intervenção artística, plantação de árvores e exposição webinar.

A 3ª edição do Festival Djarfogo International Film Festival (DIFF) aconteceu no mês de Novembro, na Cidade da Praia e na ilha do Fogo. Com uma lista de 125 filmes de 82 países, o festival homenagou Sarah Maldoror, uma das primeiras mulheres negras que fez um filme em África.

“Cesária Évora”, da realizadora portuguesa Ana Sofia Fonseca, foi o vencedor de Melhor Documentário na 12.ª edição do Prémio Sophia, atribuído pela Academia Portuguesa de Cinema (APC).

A Cidade da Praia acolheu a 3ª edição da CENA – Mostra Africana de Filmes Dirigidos por Mulheres, que homenageou a investigadora e actriz Elisa Andrade.

Falecimentos

O arquitecto e músico Nhonhô Hopffer Almada morreu no início do ano, na sua residência na Cidade da Praia, vítima de doença prolongada.

O músico Humberto Bettencourt Santos (Humbertona), tido como um dos maiores solistas cabo-verdianos de todos os tempos, feleceu no passado mês de Agosto, em São Vicente.

Faleceu no Hospital Universitário Agostinho Neto, na Cidade da Praia, o vocalista e intérprete José Mário dos Reis, popularmente conhecido por Zé Mário Bulimundo, vítima de Acidente Vascular Celebrar (AVC).

Morreu o produtor e agente associativo mindelense, Daniel Monteiro em São Vicente, na sua terra natal, aos 83 anos de idade. A artista plástica Bela Duarte morreu em São Vicente, sua terra natal, aos 83 anos de idade.

O artista plástico e um dos mentores do antigo Centro Nacional de Artesanato, Manuel Figueira faleceu na cidade do Mindelo, aos 85 anos.

A cantora e compositora Sara Tavares faleceu no Hospital da Luz, em Lisboa, onde estava internada. SaraTavares foi diagnosticada com um tumor cerebral.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1152 de 27 de Dezembro de 2023.