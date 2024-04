​Zubikilla Spencer actua no AME e no KJF

A cantora cabo-verdiana Zubikilla Spencer estreou hoje 03, o seu novo EP “03:04”, no showcase no Atlantic Music Expo (AME) 2024, e actua no sábado, 06, na 13ª edição do Kriol Jazz Festival, como integrante do projecto Kriolatino.

A actuação no AME decorreu hoje, às 12h10 e no projecto Kriolatino tem a sua actuação marcada para sábado, 06, às 23h00, na 13ª edição do Kriol Jazz Festival.

Zubikilla Spencer vai apresentar nestes palcos uma variedade de sonoridades, de Nu Soul, a ritmos urbanos, como Hip Hop passando pela World Music sem esquecer as nuances da nossa tradição.

“Esperei por este momento desde do primeiro dia do AME. Tocar no evento dos meus sonhos, parece que estou a entrar na tela da minha imaginação”, revelou a cantora, numa nota enviada.

Zubikilla Spencer nasceu em Cabo Verde e desde muito cedo iniciou o seu contacto com a arte, principalmente a música.

Estimulada por inúmeras experiências, tendo aulas de flauta, piano e guitarra clássica, aos poucos, estes conhecimentos contribuíram para a construção do seu processo criativo, guiada por uma liberdade de expressão genuína.

Assim foi colecionando as sonoridades e vagueia por variados ambientes musicais distintos, que passam pelo Nu Soul, que tocam ao Jazz, onde se destacam a sua notável capacidade de improviso, que incute nas composições e o swing da Black Music misturando com nuances de sons urbanos, sempre com base em aspectos particulares da música tradicional cabo-verdiana.

Em 2021, lançou o seu primeiro single “This is Me” e, em Julho de 2023, lançou o seu primeiro projecto musical intitulado “03:04” (zero três zero quatro), um trabalho que conta com sete temas todos da sua autoria.

Nestes últimos anos marcou presença em festivais como o Festival Sete Sóis Sete Luas, do Kriol Jazz Festival e do Mindel Summer Jazz, o “Músicas del Atlântico” em La Palma, Canárias.