​Último dia da 10ª edição do AME

O último dia da 10ª edição do Atlantic Music Expo inicia-se com Network Brunch, oferecido pelo parceiro Electra, S.A. com delegados e artistas, entre às 10h00 e 11h30, no Miradouro Diogo Gomes.

Já no habitual palco do Palácio da Cultura Ildo Lobo, a jovem artista cabo-verdiana Maura Delgado abre os day cases às 12h10, seguido da apresentação da Katia Semedo, às 14h10.

A programação desta manhã encerra-se com “Partners apresentation” a cargo da Muska, Pro Empresa, Ponte Praia e INPS.

A partir das 18h40, todas as vias vão dar a Rua Pedonal onde vai acontecer os showcases que alteram com o palco da Praça Luís Camões (Pracinha da Escola Grande) com as actuações de Klaudio Hoshai, Jocelyn balu et Borumba, Elly Paris e Gerson Spencer, às 20h55.

O encerramento da 10 edição do AME-Atlantic Music Expo será às 21h35. Às 00:00, o DJ Sarumawashi, estará no AQVA com o último DJ Showcase da 10ª edição do AME-Atlantic Music Expo.

Sob o lema “Sustentabilidade e Formalização”, o AME apresenta além dos espectáculos, showcase, daycase, feira com stands, conferência, workshops e reuniões one-on-one.

Orçado em 20 mil contos, esta edição conta com 26 actuações, sendo 15 de artistas nacionais e 11 de internacionais.

Entre os artistas nacionais estão no AME: Gabriela Mendes, Kátia Semedo, Elly Paris, Gerson Spencer, Quarteto Ano Novo + 1, Sizal, Zubikilla Spencer, Maura Delgado, Manú Reis, Ste Mandela, Primitive, George Tavares, Berlock, DJ Sarumawashi e DJ Axel.

Os artistas internacionais, estão no AME 2024: Giuliano Gabrielli (Itália), Anna Setton (Brasil), Brown Rice Family (Japão/EUA), Camila Reis (Brasil), Luiz Caracol (Portugal), Klaudio Hoshai (Angola), Jocelyn Ballou et Borumba (da República Democrática do Congo), Insólito e Universo (Venezuela), Dendê (Brasil), Le. Panda (Canadá), e DJ Danykas (Portugal).

A maior feira da música transatlântica encerra-se hoje, na Praça da Escola Grande. De seguida, o palco da Praça da Escola Grande recebe a abertura da 13ª edição do Kriol Jazz Festival com actuação de Jorge Pardo e Armando Orbon (Espanha) e Soren Araújo Trio (Cabo Verde).