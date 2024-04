As noites de jazz já chegaram

Depois do Atlantic Music Expo trazendo muita diversidade musical, conferências, workshops e encontros, chegou a vez do Kriol Jazz Festival mostrar o mundo do jazz, na Pracinha da Escola Grande, na Cidade da Praia.

A dupla Jorge Pardo e Armando Orbon (Espanha) abriram o palco da 13ª edição do Kriol Jazz Festival, com uma sonoridade diferente, mas muito alegre. O encontro entre Jorge Pardo e Armando Orbon resultou num projecto que celebra uma seleção de compositores, de Piazzolla a Héctor Villa-Lobos. Nesta encantadora fusão de estilos, a música clássica nos transporta para mundos e sons de beleza expressiva. Seguiu-se a homenagem ao compositor Ney Fernandes, que foi muito aplaudido pelo público. Soren Araújo Trio (Cabo Verde) encerrou o primeiro do Kriol Jazz Festival. Na sexta-feira, 05, primeiro dia pago, o palco de Kriol Jazz vai receber o cantor e compositor maiense Tibau Tavares e Munganga Band (Cabo Verde/Áustria), Salif Keita (Mali), Steve Coleman (Estado Unidos da América) e Afro Cuban Jazz Project (Cuba). No sábado, 06, segundo e último dia pago, o Kriol Jazz Festival arranca ao som de Pret e Bronk feat Jennifer Solidade. A noite será abrilhantada com actuação de Hermeto Pascoal (Brasil), Kriolatino (Cuba/Cabo Verde) e Santrofi (Gana). O preço dos bilhetes está à venda, e varia entre 3 mil escudos para um dia e 5 mil escudos para dois dias. Criado em 2009, o Kriol Jazz Festival faz parte do calendário cultural e turístico da Cidade da Praia e de Cabo Verde, sendo um dos eventos mais aguardados do país.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.