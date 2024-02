​Ministério da Cultura financia 13ª edição do Kriol Jazz Festival com 1500 contos

O Ministério da Cultura e dasIndústrias Criativas (MCIC) vai financiar a 13ª edição do Kriol Jazz Festival,que acontece nos dias 4, 5 e 6 de Abril, na Cidade da Praia no valor de 1500contos. O protocolo de incentivo financeiro foi renovado na tarde destaquarta-feira, 21, na Cidade da Praia, entre o Ministério da Cultura e dasIndústrias Criativas e a Harmonia Lda. O protocolo de incentivo é para ospróximos três anos.

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente disse que este ano decidiram fazer um protocolo com mais tempo com as marcas que representam à internacionalização da cultura cabo-verdiana.

“A ideia é perenizar e dar tranquilidade às organizações quanto as somas, e assim não temos que todos os anos começar com novo processo de negociação. Creio que o cartaz é bastante conhecido através das redes sociais, podemos olhar a qualidade de Steve Colemen ou Salif Keita, além de todos os nomes nacionais que temos e que vão consolidar os seus percursos num palco de consagração”, destaca.

Para Abraão Vicente, o Kriol Jazz Festival é uma marca territorial que nasceu e cresceu na Cidade da Praia. “Acredito que a sua extensão no ano passado para a ilha do Sal é também uma forma de chamar os municípios para a verdadeira necessidade de diversificação do cartaz a nível nacional. É importante ter esta diversificação e acredito que a Cidade da Praia desde a primeira edição do Kriol Jazz Festival deu um sinal que é possível fidelizar o público e trazer grandes nomes a conhecer e actuar em Cabo Verde”.

José da Silva, da Harmonia, por seu lado, destacou que o protocolo assinado com o MCIC para três edições do Kriol Jazz Festival, vai ajudar a organização a realizar o evento com mais antecedência. “Vamos tentar fazer o máximo possível para agradar o público da Cidade da Praia”

Este ano, o Ministério da Cultura aumentou o financiamento para 1500 contos. Neste sentido, José da Silva disse que o Ministério da Cultura entendeu que o festival precisa de cada vez mais meios para poder melhorar o seu cartaz e trazer mais artistas de renome.

“Este ano, o ponto de situação é bom, é primeiro ano que anunciamos o cartaz em Janeiro, pois temos estado sempre com dificuldade em anunciar os nomes por causa de parceria e tudo mais, mas este ano tentamos anunciar o cartaz em Janeiro o que nos levou a trabalhar na viagem e estadia”, realça.

José da Silva afirmou que os preparativos estão a decorrer na normalidade e que 80 por cento do festival já está fechado.

“Já temos pulseiras e crachás, tudo feito na Europa e chega a Cabo Verde antes do final do mês de Fevereiro. E no dia 1 de Março vamos ter pulseiras à venda, em vários lugares na Cidade da Praia”, anuncia.

Conforme apontou, o festival está orçado em 28 mil contos. “Desta vez teremos Salif Keita (Mali), Hermeto Pascoal (Brasil) e Steve Colemen (Estado Unidos da América), vamos ter shows de monstros da música a nível mundial a vir para Cabo Verde, e é isso que precisamos mostrar ao público quais os artistas que estarão no Kriol Jazz Festival”.