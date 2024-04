​Grande Feira do Livro em Cabo Verde arranca hoje na Praia

A Cidade da Praia recebe a partir desta sexta-feira, 26, a Grande Feira do Livro em Cabo Verde, com objectivo de imprimir uma nova dinâmica no mercado livreiro e facilitar o acesso ao livro.

A feira decorre até 5 de Maio, no Memorial Amílcar Cabral e contará com mais mil livros disponíveis e à venda, entre eles livros literários e técnicos sobretudo, que muito fazem falta no mercado livreiro cabo-verdiano.

Promovido pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas através da Biblioteca Nacional, a Grande Feira do Livro tem como objectivo promover a dinamização do livro, da leitura e da literatura em Cabo Verde.

A Grande Feira do Livro em Cabo Verde realiza-se também no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, sob o lema “Liberdade e Literatura”. Participa nesta edição de várias editoras, livreiros e instituições especializadas.

O acto de abertura acontece às 17h00 e será presidido pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente e pelo Embaixador de Portugal em Cabo Verde, Paulo Lourenço.

A abertura da feira será marcada ainda pela actuação musical da Banda Militar e da cantora Sandra Horta, haverá desfile literário e homenagem ao escritor Manuel Veiga.

Durante a feira serão realizadas algumas actividades lúdicas, lançamento de livros, debates, esplanadas, restauração e espaço infantil, no largo memorial Amílcar Cabral.

No sábado, 27, de acordo com o programa acontece tapete mágico, para os mais pequenos, logo em seguida uma indagação "O Mundo Precisa de Livros?", para descobrir junto com as escritoras Janine Oliveira e Margarida Fontes.

À tarde, haverá lançamento do livro "Amanhã Amadrugada” da escritora Vera Duarte, o dia será fechado com actuação musical e “Última Hora” da feira do livro com descontos impressionantes.

Depois da Praia, a feira estará no concelho de Tarrafal de Santiago, nas ilhas do Sal, Brava, Fogo, São Vicente, Santo Antão e outras.