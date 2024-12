Ministério da Cultura realiza “Semana da Morna” na cidade da Praia

O Ministério da Cultura, através do Instituto do Património Cultural celebra o Dia Nacional da Morna com a realização da “Semana da Morna”, que arranca esta terça-feira, 03 e vai até 11 deste mês, na cidade da Praia, com uma série de actividades culturais dedicadas a “este tesouro da nossa música e identidade”.

Segundo o Ministério da Cultura, esta celebração marca os cinco anos da Morna como Património Mundial da Humanidade. Durante esses dias, haverá rodas de conversa, workshops e momentos especiais para reflectirmos sobre a importância da Morna na nossa história e no mundo. Na quinta-feira, 05, está programada a roda de conversa “A Morna e a vivência dos artistas”, na Escola Amor de Deus, no bairro Terra Branca, na cidade de Praia. O evento tem como convidada a artista Ineida Moniz e será moderada pelo investigador e técnico Humberto Lima. No dia 09, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, haverá workshop sobre Salvaguarda da Morna como Património Mundial, cinco anos após classificação. Em seguida haverá um momento cultural. Já no dia 11, a partir das 10h00, acontece a Serenata aniversario classificação da morna como Património Mundial, com o grupo musical Vulcão do Fogo. A Serenata vai acontecer no aeroporto Nelson Mandela, Palácio do Governo, Palácio da Presidência da República, Assembleia Nacional e Rua Pedonal.

