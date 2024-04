​Salif Keita contagiou público com a sua actuação

A segunda noite da 13.ª edição do Kriol Jazz Festival que arrancou com Tibau Tavares e Munganga Band encerrou com Afro Cuban Jazz Project, foi contagiado com as músicas do maliano Salif Keita.

Tibau Tavares e Munganga Band abriram o segundo dia do festival com uma junção de Cabo Verde e Áustria. O músico e compositor maiense e a sua banda apresentaram temas do último álbum “Munganga”, lançado no ano passado (2023).

No final do concerto, Tibau Tavares disse ter gostado muito da sua actuação no palco do Kriol Jazz Festival, que subiu pela primeira vez.

“O meu concerto correu tudo bem. Acho que realmente o público gostou. Tenho vindo sempre a tocar na Europa, o meu concerto em Cabo Verde praticamente não existe. Tocamos só na Europa, esta é a primeira vez que a minha banda actua em Cabo Verde, e vi que o público gostou”, conta.

O músico e compositor maiense afirmou que fez um concerto para o seu “povo”. “Estou muito contente por ter actuado pela primeira vez no Kriol Jazz Festival. É um concerto para o meu povo, é sempre importante actuar para eles, gosto muito”.

Tibau Tavares apresentou a banda base que toca com o ele nos palcos da Europa e que esteve em Cabo Verde, pela primeira vez, também para conhecer o nosso país.

Depois de Tibau Tavares e Munganga Band, o palco de Kriol Jazz recebeu o músico maliano Salif Keita e a sua banda, que levaram muita vibração a Pracinha da Escola Grande. Salif Keita, considerado como “a voz de ouro da África”, encantou o público do festival de jazz com os seus temas de sucesso, entre eles o tema “Yamore”, que gravou com a nossa diva Cesária Évora.

Salif Keita convidou a cantora Mindela Soares para interpretar o tema “Yamore”, no palco do Kriol Jazz, onde foi muito aplaudido. O público vibrou com todas as músicas do músico maliano, que esteve no Kriol Jazz pela primeira vez.

A segunda noite do Kriol Jazz Festival recebeu ainda Steve Coleman & The Five Elements dos Estados Unidos da América que fez magia com a sua música. A noite foi encerrada ao som de Afro Cuban Jazz Project (Cuba).

E para hoje, 06, terceiro e última noite do Kriol Jazz Festival está prevista a actuação de Pret e Bronk feat Jennifer Solidade. A noite será abrilhantada com actuação de Hermeto Pascoal (Brasil), Kriolatino (Cuba/Cabo Verde) e Santrofi (Gana).

Criado em 2009, o Kriol Jazz Festival faz parte do calendário cultural e turístico da Cidade da Praia e de Cabo Verde, sendo um dos eventos mais aguardados do país.