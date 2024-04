​13ª Edição do Kriol Jazz Festival arranca hoje

A 13.ª edição do Kriol Jazz Festival (KJF) arranca hoje, 04, na Cidade da Praia, depois do encerramento da 10ª edição do Atlantic Music Expo (AME).

O festival que decorre até sábado,06, e vai homenagear o compositor cabo-verdiano Ney Fernandes, tem como destaque Hermeto Pascoal (Brasil), Steve Coleman (Estado Unidos da América) e Salif Keita (Mali). O Kriol Jazz Festival que sucede ao Atlantic Music Expo, abre em noite gratuita com apresentações de novos talentos. As outras duas noites são sempre pagas e decorrerão como habitualmente, abertas por um artista cabo-verdiano, seguidas de espectáculos de artistas internacionais. Organizado pela Harmonia Lda em parceria com a Câmara Municipal da Praia, o festival tem como principal objectivo promover a música de inspiração crioula de todas as ilhas, seja nas Caraíbas, no Oceano Índico, em Cabo Verde, na Europa ou em África. Esta edição terá abertura na quinta-feira, 04, na Praça Luís de Camões com actuação de Jorge Pardo e Armando Orbon (Espanha) e Soren Araújo Trio (Cabo Verde). Na sexta-feira, 05, primeiro dia pago, o palco de Kriol Jazz vai receber o cantor e compositor maiense Tibau Tavares e Munganga Band (Cabo Verde/Áustria). O músico e compositor Tibau Tavares estreia no Kriol Jazz Festival é autor de vários temas da música cabo-verdiana, lançou no ano passado o seu primeiro álbum a solo “Munganga”, composto por 12 faixas musicais. Na mesma noite, estará no palco do Kriol Jazz Festival o músico e cantor Salif Keita (Mali), Steve Coleman (Estado Unidos da América) e Afro Cuban Jazz Project (Cuba). No sábado, 06, segundo e último dia pago, o Kriol Jazz Festival arranca ao som de Pret e Bronk feat Jennifer Solidade. A noite será abrilhantada com actuação de Hermeto Pascoal (Brasil), Kriolatino (Cuba/Cabo Verde) e Santrofi (Gana). O preço dos bilhetes varia entre 3 mil escudos para um dia e 5 mil escudos para dois dias. Criado em 2009, o Kriol Jazz Festival faz parte do calendário cultural e turístico da Cidade da Praia e de Cabo Verde, sendo um dos eventos mais aguardados do país.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.