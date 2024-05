Matilde Santos satisfeita com a retoma da Grande Feira do Livro

Mais de 50 mil títulos estarão disponíveis na Grande Feira do Livro que retorna numa organização do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Biblioteca Nacional de Cabo Verde e com co-financiamento do Instituto Camões. A abertura esteve a cargo do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, num momento que foi antecipado por uma homenagem ao escritor, investigador e linguista, Manuel Veiga.

A presidente do Instituto da Biblioteca Nacional, Matilde Santos, disse esta terça-feira, 30, ao Expresso das Ilhas que está muito satisfeita com a Grande Feira do Livro, que decorre na Cidade da Praia, desde o dia 26 deste mês.

“Nós consideramos que o balanço da feira é extremamente positivo. Uma vez que nós temos uma afluência acima do esperado, desde a abertura no dia 26, no fim-de-semana. No feriado,29, nós tivemos uma afluência acima das nossas expectativas e isso para nós é um motivo de enorme satisfação e também de alegria”, enfatizou.

Matilde Santos disse que a procura pelos livros tem sido variada: “nós temos tido vários tipos de público, desde o escolar, à população em geral das várias gerações e vários títulos, desde os especializados e também da literatura, quer a literatura nacional, quer a literatura internacional”.

“O volume de venda tem sido também bastante elevado, tendo não só a nível dos títulos nacionais, mas também a nível das novidades internacionais e, sobretudo, porque nós temos apostado na promoção diária. Além dos descontos que todos os livros da feira já têm, não só os da Biblioteca Nacional, mas também das outras editoras e livrarias”, informou.

Para a presidente do Instituto da Biblioteca Nacional, os descontos, os livros do dia e da última da hora atraem muitas pessoas. “Nós temos livros com descontos diariamente, os livros do dia e da última hora que têm também atraído muita gente para a feira e, uma vez que os descontos na última hora são acima de 50%. Já tivemos inclusive o livro Chiquinho à venda por 250 escudos e daí é uma das grandes novidades e atractivos da feira”.

Além disso, frisou que durante a feira têm acontecido atividades paralelas como sessões de autógrafos com escritores, lançamento de livro, actuação musical, sessão de teatro e de leitura e oficinas. “Daí nós acreditarmos que a feira tem tido um grande sucesso, pelo menos até o momento e nós esperamos continuar porque as novidades ainda continuam”.

Participação

Matilde Santos afirmou esperar mais participação quer das livrarias e editoras neste evento: “a grande maioria das editoras e livrarias aqui na capital aderiram à feira e isso também é motivo de satisfação”.

“Acredito que por ser a retoma e por questões de agenda, uma ou outra livraria não conseguiu participar”. A grande maioria das livrarias e editoras com grande peso no mercado estão aqui representadas com os seus standes, a vender os seus livros diretamente”, sublinhou.

Depois da Cidade da Praia, a feira estará no concelho de Tarrafal de Santiago e nas ilhas do Sal, Brava, Fogo, São Vicente e Santo Antão.

A presidente do Instituto da Biblioteca Nacional garantiu que a Grande Feira do Livro voltará no próximo ano. “Essa é a nossa previsão para o próximo ano ter novamente a grande feira na Cidade da Praia. E anualmente aumentar o círculo de espaço onde a Grande Feira do Livro passará a estar presente. Esse é um dos grandes desafios da Grande Feira do Livro”, aponta.

Projectos da Biblioteca Nacional

Conforme avançou a final da segunda edição do Concurso Nacional de Leitura está agendada para o dia 7 de Junho na Ilha do Sal. “Nós temos vários projectos em carteira, mas um dos pontos altos deste ano será a final da segunda edição do Concurso Nacional de Leitura, agendada para o dia 7 de Junho na Ilha do Sal. Eu penso também que este será um dos pontos altos da agenda deste ano”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1170 de 1 de Maio de 2024.