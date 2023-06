A primeira edição do Concurso Nacional de Leitura vai premiar nove alunos, sendo três primeiros lugares do Ensino Básico (1º e 2º ciclos) e do Ensino Secundário. A grande final do concurso está a decorrer na Cidade da Praia onde serão conhecidos os vencedores.

Segundo a presidente do Instituto da Biblioteca Nacional, Matilde Santos, que também é Coordenadora do Plano Nacional de Leitura, este evento é extraordinário para o Plano Nacional de Leitura, que ganha novas e interessantes dinâmicas.

“Este evento é um culminar, vai encerrar toda actividade que teve início desde Janeiro deste ano. O concurso foi lançado desde Janeiro deste ano, e hoje é a gala da grande final”, explicou.

Este concurso contou com a participação de mais de cinco mil alunos e mais de 211 escolas inscritas. A fase final conta com 15 finalistas de todas as ilhas.

Matilde Santos disse que não foi fácil escolher esses finalistas tendo em conta a qualidade dos trabalhos apresentados.

“Hoje vamos ter a prova final, que vai ditar os três primeiros lugares de cada ciclo, porque são 15 finalistas que fizeram prova escrita e agora vão prestar a prova oral. Vamos ter, no final, prémios para os três primeiros lugares, do primeiro ciclo, do segundo ciclo e do secundário. Nas provas do vídeo já temos os vencedores que foram a votação pública e já se decidiu e estão aqui para receberem o prémio”, garantiu.

A Coordenadora do Plano Nacional de Leitura explicou que os prémios são para os vencedores e que para as escolas que têm alunos vencedores vão oferecer livros.

“Este é um concurso que vem para ficar, daí esta é a primeira das muitas edições que queremos ter o Concurso Nacional de Leitura e temos finalistas de todas as ilhas. Têm municípios que têm mais número de alunos, tendo em conta a própria extensão do município. Mas tivemos a feliz coincidência de ter representantes de todas as ilhas e estamos muito satisfeitos.

O concurso conta com um corpo de jurados formados pela escritora Vera Duarte, Germano Almeida, Arménio Vieira, Marlene Pereira e Raquel Marchã.

Já o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, que presidiu a cerimónia de abertura da final do Concurso de Leitura disse que este evento é o culminar de uma finalíssima nacional de um projecto que envolveu mais de cinco mil alunos inscritos.

“Portanto cai por terra de uma forma estrondosa a ideia e o mito de que a nossa geração não quer ler. A nova geração precisa de uma sistemática de leitura, é esse o objetivo principal deste projecto criado pelo Ministério da Cultura que é o Plano Nacional de Leitura que está a ser dirigido e coordenado pela Biblioteca Nacional e a direção Nacional da Educação que visa sobretudo colocar a Leitura na porta”, assegura.

De sublinhar que o Plano Nacional de Leitura de Cabo Verde (PNLCV) tem como propósito promover o desenvolvimento de competências de leitura, escrita e de comunicação, estimular o gosto pela leitura, melhorar a fluência e a compreensão, bem como, o domínio da Língua Portuguesa.