​Mais de 270 alunos e seis escolas beneficiadas pelo BA – Cultura em São Vicente

Pelo menos 271 alunos de seis escolas e associações ligadas ao ensino artístico em São Vicente beneficiam este ano do apoio financeiro do programa Bolsa de Acesso à Cultura – BA Cultura. A assinatura dos contratos, no valor global de mais de 1600 contos, aconteceu hoje no Centro Cultural do Mindelo.

O acto foi presidido pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente. “Eu creio que a maior dádiva do programa Bolsa de Acesso à Cultura é, sem dúvida, uma cidadania ativa e consciente. Quanto maior for o empenho dos coordenadores e dos monitores, mais efectivo será este projecto. Nós queremos e desejamos que este projecto se multiplique ainda mais. Há muitas crianças que poderiam estar integradas, só não estão porque os adultos não se organizam para tal”, diz. O programa foi lançado pelo Governo em 2017, com o objectivo de maximizar o ensino, através das artes, em todo o território nacional. O BA Cultura atribui bolsas de estudos a crianças, adolescentes e jovens de famílias com menos recursos. Abraão Vicente diz que a iniciativa tem valido a pena. “Cada vez que nós assinamos e temos a oportunidade de assinar e assistir aos momentos de representação, sentimos que vale a pena. Vale muito a pena e valerá sempre a pena quando vemos uma criança a ser transformada na sua comunidade, no seu bairro. É por isso que nós pedimos a todos que, com empenho, continuem a laborar e a fazer o vosso trabalho porque transformar uma vida é algo extraordinário. Transformar várias é um verdadeiro milagre”, refere. Em São Vicente, 171 dos beneficiários são do sexo feminino e 100 do sexo masculino. Entre as organizações contempladas constam a Associação de Dança Estrelas de Cabo Verde e Sorriso da Criança; Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Cruzeiros do Norte; Associação Sodad Arteatro Escola; Educ’arte – Escola de Música e Arte e ENSINART – Escola Inclusiva de Arte. A nível nacional, o Programa Bolsa de Acesso à Cultura beneficia mais de 4 mil alunos.

