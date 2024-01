​Museus do Estado receberam 33.750 visitantes em 2023

Os Museus, tutelados pelo Ministério da Cultura e Indústrias Criativas (MCIC), através do Instituto do Património Cultural (IPC), tiveram um total de 33750 visitantes no ano de 2023. Um aumento de 43%, equivalente a mais 10 mil visitantes em relação ao ano anterior (2022).

O Museu do Campo de Concentração do Tarrafal continua a ser o mais visitado, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, 11, pelo Instituto do Património Cultural.

Segundo o IPC, os turistas estrangeiros continuam a ser o segmento mais expressivo, representando 68% das entradas, em consequência do aproveitamento das temporadas de cruzeiros de Janeiro a Março e de Setembro a Dezembro.

“Os períodos de maior afluência de visitantes ocorreram em épocas específicas que vão de Janeiro a Março e Setembro a Dezembro relacionados com o turismo de cruzeiro, com enfoque nas ilhas de Santiago e São Vicente”, destaca.

Os dados do IPC mostram que 15% das entradas foram feitas por estudantes, 13% por nacionais e 4% delegações/visitas oficiais.

O Museu do Campo de Concentração do Tarrafal continua a ser o mais visitado, registando 12807 visitantes (38%), em segundo o Museu Etnográfico da Praia com 5423 visitantes (16%) e em terceiro o Museu do Mar com 4655 entradas (14%). Já o Museu de Arqueologia da Boa Vista, que apesar de funcionar sensivelmente há 6 meses, contabilizou um total de 1441 visitantes, “o que demonstra vir a ser um grande potencial”.

Conforme o IPC, estes dados reflectem o crescente interesse e afirmação dos museus no contexto turístico cultural nacional. “Este aumento, deve-se ao contínuo reforço na comunicação, modernização de conteúdos e a valorização das estruturas museológicas e sua aproximação ao sector da educação do turismo”.

O IPC apontou ainda que este aumento, reflecte ainda, o compromisso do Governo em investir no sector cultural, alinhado com as directrizes do PEDS 2030, que perspectiva a transformação do "Sector da Cultura no 4º Pilar do Desenvolvimento Sustentável".

Para o IPC, estas estatísticas são encorajadoras do ano 2024, onde serão implantados vários outros projectos no quadro do POT. “Antecipa-se ainda um crescimento contínuo e uma interação ainda maior de visitantes nos museus”.