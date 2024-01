MC Acondize encerra festival Nhu Santo Amaro 2024 com “chave de ouro” e “casa cheia”

O jovem artista MC Acondize, que já participou em outras edições do Festival Nhu Santo Amaro, no Tarrafal, fechou na manhã de hoje, depois das 09:00, “em grande estilo” e com “casa cheia” o último dia do certame.

Antes do MC Acondize encerrar o certame, pelo palco passaram vários artistas de renome, cada um com o seu estilo musical, mas todos acarinhados pelo público.

O show iniciou por volta das 23:00, sob responsabilidade dos artistas locais, seguido do Titio Belo Freire, que foi seguido do Lejemea e Freirianas Guerreiras, que fizeram o público vibrar ao som do zouk, mas também do funaná e do batuque.

Garry teve a missão de dar continuidade ao certame, num recinto lotado de pessoas que entoaram cada uma das suas músicas, quer sejam as mais antigas ou as recentes.

À imprensa, o artista realçou que estava à espera dessa reação, pois, já tem o seu público no município e sempre esteve confiante que a cada show a vibração seria diferente, para melhor.

Sobre outros projectos, o artista revelou que para o ano 2024 vai apresentar mais novidades ao público, mas não adiantou mais detalhes, justificando que muitas vezes pode avançar informações e as coisas não correrem como desejado.

Com um público já quente e emocionado, o angolano Edgar Domingos subiu ao palco e ao som do kizomba, com temas suaves e românticos encantou o público que demonstrou saber cada uma das letras das suas músicas.

Este artista foi sucedido pelo Lisandro Cuxi que fez o público vibrar ainda mais, cabendo assim a Josslyn dar seguimento ao certame e lutar para manter a “vibe” já despertada no público pelos artistas anteriores, o que não foi difícil tendo em conta a performance da artista no palco que sempre cativou o seu público.

Em declarações à imprensa, Josslyn enalteceu e parabenizou a energia e a vibração que o público tarrafalense consegue transmitir aos artistas e aproveitou para anunciar que em breve vai fazer o lançamento de novas músicas.

Mudando de estilo, os artistas Brou AS e CESF apresentaram os seus estilos musicais ‘hip hop’, mas que são músicas que o público, principalmente a camada mais jovem, sabia de cor e salteado, permitindo estes artistas fazer uma avaliação “positiva” das suas actuações.

CESF demonstrou a sua satisfação em actuar em casa, realçando que é sempre uma “honra” e acredita que conseguiu passar a sua mensagem, prometendo aos fãs uma nova era para o CESF, com temas que reflectem a actualidade.

E por volta das 06:30, um dos artistas mais aguardados no show, Gil Semedo, subiu ao palco com o som “nôs líder” e nesta senda esteve no palco durante uma hora levando ao rubro o público que mostrou muita emoção e que ainda o artista mantém a performance de “líder”.

Pois, Gil Semedo foi capaz de colocar todo o público a vibrar, a dançar quer só ou a par e ao descer do palco, o artista garantiu que esta sempre foi a vibração que sentiu no Tarrafal e o que viu é que mesmo os mais jovens conhecem as suas músicas que já têm cerca de 30 anos.

O artista anunciou também que já está a trabalhar em mais novidades para o ano 2024, inclusive num vídeo clipe novo que vai sair nas plataformas digitais por volta das 11:00 de hoje.

Após Gil Semedo, Hélio Batalha tomou conta do palco e do público que não arredou o pé, continuando até o final, juntamente com o MC Acondize, que encerrou o certame por volta das 09:00.

Tanto os artistas como o público deram nota positiva aos dois dias de festival realizados na Orla Marítima de Ponta d’Atum, iniciando pela organização que cumpriu com os horários, mas também o civismo que ficou marcado neste evento.

Para assinalar as festividades do santo padroeiro desse município do interior de Santiago, foi programado um leque de actividades culturais, desportivas que arrancaram desde o mês de Dezembro, e ainda inaugurações.

As festividades terão o seu ponto alto no dia 15, com uma procissão e missa em honra do santo padroeiro, na Igreja Matriz Santo Amaro Abade.