​Câmara da Praia vai disponibilizar 4500 contos aos grupos oficiais de Carnaval

A Câmara Municipal da Praia (CMP) vai disponibilizar 4500 contos aos cinco grupos oficiais que vão desfilar no dia 13 de Fevereiro, na Avenida Cidade de Lisboa. Esse montante foi anunciado esta sexta-feira, pelo Vereador de Cultura e Economia Criativa da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia , numa conferência de imprensa.

Segundo Jorge Garcia, o certame arranca no dia 10 (Sábado) com o desfile dos Jardins: “Suely”, “Catly” e “Amor é Vida”. "No domingo, 11, será a vez das Escolas de Ensino Básico: Centro Educativo Coração de Jesus e Eugénio Lima B, que irão sair, pela primeira vez, no pós-pandemia".

Já na terça-feira, 13, a actividade começa, a partir das 15h30, com os grupos de animação: Mandingas Ariah do Norte, Bididó, Kutunbenben, Academy Social Cultural, Comité Olímpico Cabo-verdiano e Plataforma das Comunidades Africanas.

As actividades vão terminar com o desfile dos grupos oficiais: “Vindos do Mar”, “Deusa do Amor Sem Fronteiras”, “Bloco Afro Abel Djassi”, “Vindos d´África” e “Samba Jó”, que foi campeã do Carnaval da Praia do ano passado.

Em relação ao apoio aos grupos, afirmou que a Câmara Municipal da Praia irá disponibilizar 300 mil escudos para os Jardins Infantis, 400 mil escudos às Escolas do Ensino Básico, 300 mil escudos, aos grupos de animação.

Os grupos oficiais vão receber o montante de 4500 contos: Vindos do Mar (1000 contos), Bloco Afro Abel Djassi (1000 contos), Vindos d´África (1000 contos), e “Samba Jó (1000 contos), e Deusa do Amor Sem Fronteiras (500 mil escudos).

Conforme disse, a CMP vai assumir também os prémios referentes aos três primeiros classificados (450 mil escudos, 280 mil escudos e 170 mil escudos, respectivamente), melhor Rei, Melhor Rainha, Rainha da Bateria, Porta-Bandeira, Mestre-Sala, Melhor Música, Melhor Carro Alegórico e Melhor Bateria, bem assim, os de participação, num montante que ultrapassa os 1200 contos.

De lembrar que na semana passada, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas anunciou que vai financiar os grupos oficiais da Cidade da Praia: Vindos d’África, Vindos do Mar, Grupo Afro Abel Djassi e SambaJó, com o montante de 1400 contos.