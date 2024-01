São Vicente: Governo condecora oito artistas mindelenses com Medalhas de Mérito Cultural

O Governo vai proceder na quinta-feira, 25, no Mindelo, à condecoração de oito artistas e fazedores da cultura mindelenses com Medalhas de Mérito Cultural.

O acto, conforme informações do executivo, será presidido pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, em representação do Governo.

No evento, que acontece no final da tarde de quinta-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente, serão condecorados Adriano Cruz Cabral “Duca”, Avelino Chantre, Constantino Cardoso, Daniel da Silva Mariano “Dani Mariano”, Hernani Almeida, Vicente Duarte Neves “Tchenta”, Zenaida Alfama Medina e Luís Filipe Cardeal de Lima.

Estas distinções, de acordo com o executivo, são feitas no âmbito do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, 18 de Outubro, celebrado em 2023 sob o lema “Somos Cultura”.