​Tony Barros lança single “Banderona”

O artista foguense, Tony Barros acaba de lançar o seu mais novo single intitulado “Banderona”, em homenagem às festividades de Banderona que acontecem todos os anos, na ilha do Fogo. O single já está disponível nas plataformas digitais e nos canais oficiais do cantor.

Segundo o artista, o single enquadra-se nas comemorações da tradicional festa de Banderona celebrada todos os anos nesta época na Ilha do Fogo. A música faz referência a essência, a originalidade, a vivência e a cultura do povo foguense.

“Banderona”, é o quinto single do artista que tem resgatado e mantendo a fidelidade às raízes musicais cabo-verdianas nomeadamente: Talaia Baxu, Mazurka, Coladeira, Funaná entre outras sem perder a autenticidade que o caracteriza e o posiciona como um artista cada vez mais dinâmico e marcante no meio musical cabo-verdiano.

O videoclipe do single "Banderona", será gravado na próxima semana durante as tradicionais comemorações das festividades de Banderona, onde o artista já tem presença confirmada no certame.

A letra do referido single, conforme explicou é da autoria de Francisco Ramos e conta com o arranjo, produção, gravação, mixagem, masterização do multi-instrumentista e músico Kim Alves, da produtora Kmagic Studios - USA, voz de Tony Barros, e coro de Kim Alves e Tony Barros.

Natural da ilha do Fogo, Tony Barros reside actualmente nos Estados Unidos da América, onde tem dado a sua contribuição, através do Restaurante Cesária, na promoção da música e gastronomia de Cabo Verde, em prol do reconhecimento e afirmação da cultura e identidade cabo-verdiana naquele país.