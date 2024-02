Carnaval: ​Escolas da Achada de Santo António entram na avenida com temática Olímpica

O desfile das escolas acontece este domingo, 11, na Avenida Cidade de Lisboa, fruto de uma parceria entre as escolas e um jardim infantil da Achada de Santo António, e acontece no âmbito da promoção dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em Cabo Verde.

Este ano, o Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) convidou as escolas primárias e jardins situados perto da sua sede, em Achada de Santo António, a realizar um Carnaval com temática Olímpica.

Segundo o COC, as quatro escolas, sendo Nova Assembleia, Nova Presidência, Eugénio Tavares, Les Alizés e o jardim Sonho das Crianças aderiram à ideia de desfilar em um único grupo contando a história Olímpica e de Cabo Verde no maior evento desportivo do mundo.

A mesma fonte realçou que este projecto que decorre desde Dezembro de 2023, possui uma componente educativa, onde os alunos e crianças do jardim tiveram a oportunidade de conhecer atletas Olímpicos, que partilharam as suas experiências, bem como estiveram de visita ao Comité Olímpico, para entenderem como funciona a instituição e o trabalho de preparação logística, para a participação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos.

“Estas escolas entram literalmente no espírito Olímpico a não competir entre si, mas a estarem juntas no espírito da amizade, do respeito e do fair play, em busca de um bem maior que é o conhecimento e a inspiração para novos atletas e novos bons cidadãos”, frisa.

O grupo Carnaval Olímpico será um grupo de animação pelo que não irá competir com as escolas no desfile oficial. A passagem do Carnaval Olímpico está marcada pelas 15:10, do dia 11, domingo, na avenida de cidade de Lisboa, mesmo dia do desfile das escolas primárias.

A embalar o desfile as escolas contarão com uma música de composição de George Barbosa, que retrata a história dos Jogos e o sonho de Cabo Verde de chegar aos Jogos Olímpicos e brilhar.

O Carnaval contará com a participação das crianças e atletas trazidas pelo Comité Paralímpico de Cabo Verde, bem como os grupos Mon na Roda e Acroart que farão a composição de todo o enredo.