​AMICACHI realiza X edição da Semana Cultural Chinesa na Praia e São Vicente

A Associação de Amizade Cabo Verde-China (AMICACHI) realiza a X edição da Semana Cultural Chinesa em Cabo Verde, com actividades nas cidades da Praia e Mindelo.

As actividades que decorrem de 09 a 18 deste mês, incluem a comemoração do Novo Ano Chinês sob o signo do Dragão, que é considerado um símbolo do poder, da força, fortuna e prosperidade.

Com a realização da Semana Cultural Chinesa a AMICACHI pretende, contribuir para a promoção da cultura chinesa em Cabo Verde, da cultura cabo-verdiana, o intercâmbio entre as duas culturas, bem como a construção de um espaço de fomento e desenvolvimento das relações entre os dois países em diversos domínios, nomeadamente cultura, educação, empresarial e outros domínios que compõem as áreas de actuação da AMICACHI.

Durante esta Semana Cultural serão realizadas, entre outras, as seguintes actividades: jantar do Ano do Dragão, esta sexta-feira, 09, no Centro de Intercâmbio China-Cabo Verde, na Praia. Ainda na Cidade da Praia acontece no dia 11, a Gala do Ano Novo Chinês. Em São Vicente acontece no dia 17, um show cultural China-Cabo Verde. E no concelho de Tarrafal de Santiago haverá consulta livre com a equipa médica chinesa, no dia 17.