Samba Jó bicampeão do Carnaval da Praia

Com o enredo “Santiago Ilha Mãe, porton de nós ilha, abraça bo comunidade sem máscara”, o grupo Samba Jó, além de conseguir o primeiro lugar, levou para casa os prémios de melhor Música (20 mil escudos), melhor Mestre-Sala (20 mil escudos), melhor Carro Alegórico (60 mil escudos) e melhor Rainha do Carnaval também no valor de 60 mil escudos.

O grupo Samba Jó é o vencedor do Carnaval 2024, na cidade da Praia, e ganhou um prémio de 450 contos, resultados divulgados, esta sexta, na Câmara Municipal da Praia.

O presidente do grupo, João Elias Teixeira avaliou pela positiva os resultados, considerando merecida a vitória.

“Fizemos grandes melhorias para conseguir o resultado que temos hoje, então essa vitória é merecida porque trabalhamos para isso. É claro que são necessários investimentos tanto por parte dos grupos como também da câmara municipal”, disse.

O segundo lugar ficou com o grupo Vindos de África que levou para casa o prémio de 280 contos e ainda os prémios de melhor Bateria, no valor de 20 mil escudos e de melhor Porta-bandeira também no valor de 20 mil escudos.

No entender do presidente do grupo, José Gomes, há sinais claros de “retrocesso do Carnaval”, pela diminuição do público, do palco de entrega de prémios e de “jurados programados” para a divulgação dos resultados, relatou, mostrando-se insatisfeito com os resultados e afirmando que o grupo não estará presente em 2025.

“Não há condições de participar do Carnaval, nem da parte da câmara municipal nem da parte do júri. Há indícios fortes de que os resultados estavam previstos para serem divulgados na quarta-feira, porque só foram apresentados sexta?”, questionou o presidente alegando dúvidas e falta de transparência perante os resultados apresentados no Carnaval 2024.

Na terceira posição ficou o grupo Vindos do Mar que recebeu o prémio de 170 contos para além de ter conseguido o prémio de melhor Rei do Carnaval que recebeu o prémio monetário de 60 mil escudos.

A representante do grupo, Amélia Monteiro considerou que Vindos do Mar merecia mais prémios, nomeadamente, na categoria de melhor carro alegórico.

“Fizemos um andor por falta de atrelado, mas pensamos que merecemos levar o prémio, penso que o andor era suficiente para conseguirmos o prémio nessa categoria”, disse a representante do grupo, afirmando que para 2025 estarão de novo na avenida.

O presidente da câmara municipal, Francisco Carvalho presente no evento de entrega de prémios, voltou a garantir melhorias para o próximo ano, com mais investimentos, espaços adequados para os ensaios e para a construção de carros alegóricos.

O Carnaval 2024 contou com a participação de cinco grupos oficiais: Deusa do Amor Sem Fronteiras, Vindos d’África, Vindos do Mar, Bloco Afro Abel Djassi e Samba Jó.

O grupo Samba Jó venceu em dois anos consecutivos, 2023 e 2024.