​Djodje lança o seu mais recente single intitulado “Tentason”

O artista e produtor Djodje acaba de lançar o seu mais recente single intitulado “Tentason”.

Depois dos sucessos como “Txukinha”, “Namora Comigo” “Beijam”, “Bu Ka Speraba” entre muitos outros, Djodje mais uma vez demonstra sua habilidade em criar uma fusão irresistível de sonoridades, desta vez combinando elementos Afro, R&B e Pop em uma produção cativante.

Segundo uma nota da Broda Music, “Tentason” captura a essência da tentação, exaltando o elemento do fogo como uma metáfora poderosa para o perigo e a atracção.

“Com uma batida pulsante e letras envolventes, o single promete envolver os ouvintes em uma jornada sonora única, onde o calor da paixão se mistura com a electricidade do ritmo”, refere a mesma fonte.

Djodje, conhecido por sua habilidade em criar hits que transcendem fronteiras culturais, une influências diversas neste novo lançamento, resultando em uma sonoridade fresca e inovadora que já está a conquistar uma ampla audiência global.

Djodje mais uma vez prova ser um mestre na arte de criar experiências sonoras que transcendem o convencional, prometendo mais um sucesso inesquecível com este novo lançamento.

O cantor conta actualmente com cinco álbuns no mercado, e diversos singles de sucesso. Residente em Portugal, Djodje já abraçou ritmos quentes como Kizomba e o espírito vibrante do AfroPop.