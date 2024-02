​Dia Internacional da Língua Materna celebrado com webinar

O Instituto do Património Cultural (IPC) assinala o Dia Internacional da Língua Materna, celebrado hoje, 21 de Fevereiro, com o webinar intitulado "Valor Patrimonial da Língua Materna em Cabo Verde e na Diáspora", que tem como objectivo refletir sobre a importância da língua materna.

Este ano, a data tem como lema “Educação Multilingue - um pilar da aprendizagem intergeracional”.

Para marcar esta efeméride, o Instituto do Património Cultural, através da Direcção do Património Imaterial, programa um webinar que tem como convidados Marciano Moreira e a Ana Josefa Cardoso, que irão para compartilhar os seus conhecimentos e perspectivas em relação ao processo de valorização do crioulo como língua materna, explorando a sua relevância no contexto da afirmação da identidade nacional.

Segundo o IPC, o webinar será um espaço de diálogo e aprendizado, visando promover uma compreensão mais profunda do valor cultural das línguas maternas, em particular do crioulo cabo-verdiano, e fortalecer os laços entre as comunidades cabo-verdianas ao redor do mundo.

A data será assinalada também pela Mangue Editora em parceria com a ALMA-KV/CV com encontro com os estudantes do Centro Educativo Miraflores, na Cidade da Praia. O encontro tem como tema principal: “O Cabo Verdiano e suas Variedades/Variantes Linguísticas”.

O Dia Internacional da Língua Materna, celebrado anualmente em 21 de fevereiro, é uma iniciativa global destinada a sensibilizar para a diversidade linguística e cultural, além de fomentar o multilinguismo. A UNESCO anunciou esta comemoração pela primeira vez em 17 de novembro de 1999.