​Josslyn estreia vídeo do single “Tipo Rnb ‘00” com luso-brasileiro Ary Rafeiro

A cantora Josslyn lança esta quarta-feira, 21, o vídeo do single “Tipo R&B dos 00's”, em conjunto com o popular artista luso-brasileiro Ary Rafeiro e várias celebridades portuguesas.

Segundo uma nota enviada, extraído do último álbum de Ary, “Contos de Amor de Um Bom Malandro”, o single ganha agora vida com um videoclipe onde várias celebridades brilham, que estará disponível no You Tube hoje, a partir das 19h00.

A mesma fonte cita que o vídeo de "Tipo Rnb 00" conta com as interpretações de figuras públicas portuguesas e brasileiras como Marco Costa (Casa dos Segredos), o pasteleiro mais famoso e fit de Portugal; Ruben da Cruz, empresário, modelo e DJ; Inês Abrantes, apresentadora de TV (SIC); Paulo Sérgio, ex-jogador e apresentador de TV e Rodrigo Costa, judoca e modelo.

“Josslyn está, com toda a certeza, a viver um dos melhores momentos da sua carreira. Com várias músicas que se tornaram hits pela Lusofonia e passagem pelos mais importantes festivais cabo-verdianos, esta filha da terra está agora a promover este videoclipe onde Cabo Verde, Brasil e Portugal se entrelaçam”, realça.

Ary, também conhecido por Ary Rafeiro, é um artista brasileiro com raízes profundas em Angola, nascido nos subúrbios de Manaus e criado na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. As suas influências musicais abrangem ritmos tão diversos quanto o samba, pagode, funk carioca, Kuduro, Afro-beat, Kizomba e Funaná.

Ary fez história como o primeiro brasileiro a assinar contrato com a Sony Music em Portugal e tem passado por diversos palcos de norte a sul do País.