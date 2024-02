Cachupa Psicadélica em concerto intimista na Cidade da Praia

Depois de São Vicente, Cachupa Psicadélica estará este sábado, 24, num concerto intimista na Cidade da Praia. Cachupa Psicadélica apresenta-se na Praia pela segunda vez; a primeira foi em trio no Centro Cultural Português e agora a solo no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Cachupa Psicadélica, alter ego artístico de Lula’s, que é um dos integrantes do grupo, estará na Praia, no Palácio da Cultura Ildo Lobo para um concerto intimista, numa produção da InSulada.

Cachupa Psicadélica, composto por Lula’s, Henrique Silva e Renato Chantre tem habituado o seu público desde cedo a momentos de clara vanguarda e enorme visão alternativa da música de Cabo Verde.

O grupo vem marcando o panorama da música alternativa cabo-verdiana em Lisboa, correndo aos mais renomados palcos.

Cachupa Psicadélica, conforme uma nota divulgada pela produtora InSulada, “convida-nos a viagens, baseadas no ambiental-electro, onde há peças de um puzzle que passa pelas sonoridades de Seattle, quase que nos inícios do movimento da sempre presente indie-música, porém sempre em naves com a estampa Cabo Verde”.

Segundo a mesma nota de imprensa, tudo é feito com base em informações sonoras de origem múltipla, que passam pelo som de Seattle e incorporam elementos do rico oásis de guitarras da África - os sons do Mali. “Contudo, tudo isso é fundamentado em uma tela produzida em Cabo Verde e forma o som - Cachupa Psicadélica - que a produtora define como “música para fazer fotossíntese”.

Neste concerto intimista, as cordas que darão som ao “Patio Txon di Morgado” serão marcantes. “Balanceiam por sons criados sem etiquetas nem compromissos”.

Lula`s propõe neste espectáculo viagens onde cada tema trará estórias e vivências, onde apresentar-se-á no formato mais intimista dos Cachupa Psicadélica - voz e guitarra.

Assim, no sábado, 24, a partir das 19h00, viagens serão propostas, trilhos aconselháveis e musicalidade para nos deixarmos levar e embalar.

Desde há muito que Lula’s marcou com lacre de criatividade e inovação a música de Cabo Verde. Propôs claramente uma nova abordagem musical, sem receios de abraçar o exterior alternativo, porém com raízes bem “fincadas” nas ilhas.

A sua música é uma mistura de vários ingredientes musicais que passam pelo rock de Seattle, pelo embalar das cordas do Mali, mas não deixa de marcar que a base é cabo-verdiana.

Em Portugal, o nome de Cachupa Psicadélica é marca de uma geração que se foi impondo e propondo fusões musicais e que por tal ganhou vários palcos portugueses e Festivais dos mais conceituados.

Cachupa Psicadélica já estão completamente inseridos na “nova” música crioula feita em Lisboa. Cachupa Psicadélica gravou há cerca de um ano o seu último álbum: “Pomba Pardal” com inúmeros convidados.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1160 de 21 de Fevereiro de 2024.